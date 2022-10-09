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    12:28, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Победители Кубка Казахстана по шорт-треку определились в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана завершился Кубок Казахстана по шорт-треку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Результаты соревнований:

    1500 метров, мужчины

    1. Адиль Галиахметов (Актобе)

    2. Нуртилек Кажгали (ЗКО)

    3. Еркебулан Шамуханов (Акмолинская область)

    1500 метров, женщины

    1. Ольга Тихонова (Акмолинская область)

    2. Яна Хан (Акмолинская область)

    3. Малика Ермек (Астана)

    500 метров, мужчины

    1. Денис Никиша (Акмолинская область)

    2. Абзал Ажгалиев (Астана)

    3. Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская область)

    500 метров, женщины

    1.Яна Хан (Акмолинская область)

    2. Волковицкая Алена (Костанайская область)

    3. Алия Амиргалиева (Костанайская область)

    Мужская эстафета, 5000 метров

    1. Астана

    2. Акмолинская область

    3. ЗКО

    Женская эстафета, 3000 метров

    1. Костанайская область

    2. ЗКО

    3. Шымкент

    Смешанная эстафета, 2000 метров

    1. Акмолинская область

    2. Костанайская область

    3. ЗКО

    1000 метров, женщины

    1. Анастасия Астраханцева (Костанайская область)

    2. Ольга Тихонова (Акмолинская область)

    3. Малика Ермек (Астана)

    1000 метров, мужчины

    1. Антон Хван (Акмолинская область)

    2. Абзал Ажгалиев (Астана)

    3. Динмухамед Тажибай (Астана)



    Фото: olympic.kz





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