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    13:29, 23 Май 2021 | GMT +6

    Победители дебатных турниров могут получить ректорские гранты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На встрече с активными участниками дебатов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, что в Казахстане возрождается дебатное движение среди школьников и студентов, и что дебаты станут неотъемлемой частью воспитательной работы школ, колледжей и вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На встречу были приглашены координаторы дебатов из всех районов и городов республики, руководители управлений образования, проректоры вузов и активные дебатеры, представляющие школьные и студенческие дебатные клубы.

    Министерством образования и науки разработаны Концепция развития дебатного движения в Казахстане и Правила проведения дебатных турниров среди школьников, студентов. Ведется работа по подготовке тренеров, открываются дебатные клубы.

    «Дебаты – это не столько игра, сколько образовательная технология. Поэтому мы активно развиваем это движение. Мы разработали Концепцию развития дебатного движения в Казахстане и Правила проведения дебатных турниров среди школьников и студентов. Вместе с такими проектами министерства, как «Читающая школа», «Школьное и студенческое самоуправление», проекту «Дебаты» во всех организациях образования должно придаваться важное значение», – сообщил министр Асхат Аймагамбетов.

    Также глава ведомства рассказал, что в студенческие годы он и сам принимал активное участие в дебатах и поделился с ребятами своим опытом.

    «Участие в дебатах формирует очень много важных востребованных навыков. Например, мне этот опыт очень помог и сейчас помогает в работе. Поэтому для развития мягких навыков, для развития критического мышления детей, умения работать в команде, отвечать на вопросы, аргументировать, правильно формулировать свои мысли нам необходимо активно применять эту образовательную технологию», – отметил министр.

    При этом Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что развитие дебатного движения не должно быть формальным. Нужно избегать отчетов и кампанейщины. Важно заинтересовать ребенка и помочь ему развить свои личностные качества. Победители дебатных турниров могут получить гранты ректоров вузов.


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