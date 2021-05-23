Победители дебатных турниров могут получить ректорские гранты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На встрече с активными участниками дебатов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, что в Казахстане возрождается дебатное движение среди школьников и студентов, и что дебаты станут неотъемлемой частью воспитательной работы школ, колледжей и вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встречу были приглашены координаторы дебатов из всех районов и городов республики, руководители управлений образования, проректоры вузов и активные дебатеры, представляющие школьные и студенческие дебатные клубы.

Министерством образования и науки разработаны Концепция развития дебатного движения в Казахстане и Правила проведения дебатных турниров среди школьников, студентов. Ведется работа по подготовке тренеров, открываются дебатные клубы.

«Дебаты – это не столько игра, сколько образовательная технология. Поэтому мы активно развиваем это движение. Мы разработали Концепцию развития дебатного движения в Казахстане и Правила проведения дебатных турниров среди школьников и студентов. Вместе с такими проектами министерства, как «Читающая школа», «Школьное и студенческое самоуправление», проекту «Дебаты» во всех организациях образования должно придаваться важное значение», – сообщил министр Асхат Аймагамбетов.

Также глава ведомства рассказал, что в студенческие годы он и сам принимал активное участие в дебатах и поделился с ребятами своим опытом.

«Участие в дебатах формирует очень много важных востребованных навыков. Например, мне этот опыт очень помог и сейчас помогает в работе. Поэтому для развития мягких навыков, для развития критического мышления детей, умения работать в команде, отвечать на вопросы, аргументировать, правильно формулировать свои мысли нам необходимо активно применять эту образовательную технологию», – отметил министр.

При этом Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что развитие дебатного движения не должно быть формальным. Нужно избегать отчетов и кампанейщины. Важно заинтересовать ребенка и помочь ему развить свои личностные качества. Победители дебатных турниров могут получить гранты ректоров вузов.