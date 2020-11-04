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Победители чемпионата РК по хоккею на траве определились в Талдыкоргане
4 Ноября 2020 22:11
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершился чемпионат Казахстана по хоккею с мячом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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У мужчин «золото» соревнований завоевали спортсмены из Алматинской области, на втором месте расположилась команда «Кайсар» из Кызылординской области. Бронзовые награды в свой актив записали спортсмены с Жамбылской области.
У женщин чемпионами республиканского первенства стали представительницы Алматинской области. Серебряную и бронзовую медали разделили Кызылординская и Жамбылская области соответственно. Добавим, что чемпионат страны стартовал 25 октября и завершился 3 ноября.
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