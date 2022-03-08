Победителей военной спартакиады определили в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ –В ходе зимнего этапа XIX спартакиады Вооруженных сил, посвященной 30-летию казахстанской армии, проведены состязания по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту и лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Соревнования проходили в городе Щучинске на лыжной базе Центрального спортивного клуба Министерства обороны и в Военном колледже имени Шокана Уалиханова.

В соревнованиях по гиревому спорту командную победу одержали военнослужащие Десантно-штурмовых войск. Трое их представителей в своих весовых категориях – рядовой срочной службы Олег Деуш (до 73 кг), сержант Дастан Аблезов (до 78 кг) и рядовой срочной службы Никита Друца (до 85 кг) – поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

В весовой категории до 68 кг победил рядовой срочной службы Бексолтан Мухит из регионального командования «Запад», а в весе до 95 кг сильнее всех был сержант третьего класса Сункар Куанышев, представляющий региональное командование «Восток».

Победителями стали также двое военнослужащих Национальной гвардии – рядовой Дархан Сагынтай (до 63 кг) и рядовой Жамбыл Оспанов (свыше 95 кг).

В командных состязаниях по лыжным гонкам, включавшим стрельбу на огневых рубежах, победу одержали военнослужащие регионального командования «Восток», «серебро» – у представителей Сил воздушной обороны, на третьем месте – воины Десантно-штурмовых войск.

Днем ранее завершился турнир по армейскому рукопашному бою, по итогам которого в общекомандном зачете первое место заняла команда Десантно-штурмовых войск, второе место – региональное командование «Восток», третьими стали воины регионального командования «Запад».

Как отметил начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Айталап Кургамбаев, результаты спартакиады показали возросший уровень физической подготовленности военнослужащих. По итогам соревнований сформируют сборную команду Вооруженных сил Казахстана, которая будет защищать честь страны на международных военных спортивных состязаниях.

Напомним, что в спартакиаде приняли участие более 350 военнослужащих, представляющих Вооруженные силы Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования.