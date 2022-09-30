Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Победителей в соревнованиях по футболу, казак курес и байге наградили в Абайской области

Автор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 20:51
Победителей в соревнованиях по футболу, казак курес и байге наградили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Абайской области завершился третий день празднования в честь 125-летия Мухтара Ауэзова. Это был спортивный день. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В юношеских соревнованиях по футболу, посвященных 125-летию Мухтара Ауэзова, команда Абайского района заняла 1 место, Аксуатского района - 2 место, Урджарского района - 3 место. Команды-призеры были награждены медалями, кубками и денежными призами. Также прошли состязания по

В казак курес (до 74 кг) Куан Барысзанял 1 место, ДидарТукишев - 2 место, Нургали Турсынгазиев и Сунгат Кумаров - 3 место. В весе свыше 74 кг - первым стал Мухит Турсынов, на 2 месте - Ермахан Ануарбеков, Ахметжанов Асет и Шамшиев Саят заняли 3 место. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями и денежными премиями.

photo


В конных играх Ерболат Имадилов из Калбатау занял 1 место в групповой байге. Кабер Канат из Абайского района - 2-е место, Кымбат Аяпбергенов из Абайского района - 3-е место, Фаткулин Темиржан из села Каркалалы - 4-е место.

1 место в состязаниях «Жорға» занял Касымханов Нурлан из Курчумского района, 2 место - Кымбат Аяпбергенов из Абайского района, 3 место - Базарбай Оразбек из Курчумского района, 4 место - у Кымбата Аяпбергенова из Абайского района.

Аширбеков Айдар из Туркестанской области завоевал главный приз в аламан-байге. Ему вручили автомобиль. Кадырберлин Даулет из Карагандинской области занял 2 место, Толкынбаев Талгат из Аягоза - 3 место, Адиль Накенов из Павлодарской области стал четвертым, Аян Сембаев из Аксуатского района занял 5 место.



Спорт   Абайская область   125-летие Мухтара Ауэзова  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах