Победителей в национальных видах спорта наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла церемония награждения победителей в национальных видах спорта. Сильнейшие стали обладателями премии «Алтын тұғыр», передает «Хабар 24».

В номинации «лучшая лошадь» победил скакун Альнура Назарбаева по кличке «Мамай Карасы». Туркестанец Сырым Избасаров стал первым среди борцов на лошадях – аударыспаке. Мангистау стал образцом для подражания для всех беркутчи в стране, а вот жамбыльцы забрали приз в номинации «лучшая кокпар команда». Отдельную премию вручили Курманбеку Турганбекову. 24-летний кокпарист, более известный как «казахский Месси», играет за национальную сборную.

«Меня часто сравнивают со знаменитым Месси. В своём виде спорта я, как и аргентинец - лучший бомбардир. Во время Всемирных игр кочевников только одной сборной Кыргызстана я забил 37 голов. По итогам игры меня признали лучшим игроком», - говорит обладатель премии «Алтын тұғыр» Курманбек Турганбек.