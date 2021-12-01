+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Победителей в национальных видах спорта наградили в Нур-Султане

1 Декабря 2021 22:27
Поделиться:
Победителей в национальных видах спорта наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла церемония награждения победителей в национальных видах спорта. Сильнейшие стали обладателями премии «Алтын тұғыр», передает «Хабар 24».

Новости по теме
Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр
Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских Праздничные мероприятия провели в столичном районе Байконыр в День Первого Президента Объявлен состав сборной Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии

В номинации «лучшая лошадь» победил скакун Альнура Назарбаева по кличке «Мамай Карасы». Туркестанец Сырым Избасаров стал первым среди борцов на лошадях – аударыспаке. Мангистау стал образцом для подражания для всех беркутчи в стране, а вот жамбыльцы забрали приз в номинации «лучшая кокпар команда». Отдельную премию вручили Курманбеку Турганбекову. 24-летний кокпарист, более известный как «казахский Месси», играет за национальную сборную.

«Меня часто сравнивают со знаменитым Месси. В своём виде спорта я, как и аргентинец - лучший бомбардир. Во время Всемирных игр кочевников только одной сборной Кыргызстана я забил 37 голов. По итогам игры меня признали лучшим игроком», - говорит обладатель премии «Алтын тұғыр» Курманбек Турганбек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр
Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских
Праздничные мероприятия провели в столичном районе Байконыр в День Первого Президента
Объявлен состав сборной Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии
Популярное
1 751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
2 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
3 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
4 Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
5 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
6 Казахстан отмечает День Первого Президента
Читайте также
«Благодарим Елбасы за все условия, которые для нас созданы» – чемпионка Азии по дзюдо
Праздничные мероприятия провели в столичном районе Байконыр в День Первого Президента
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Казахстан отмечает День Первого Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив