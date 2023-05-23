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Победителей турнира «Сарыарка Барысы» определили в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Мая 2023, 10:16
Победителей турнира «Сарыарка Барысы» определили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двадцать два сильнейших палуана Карагандинской области поборолись за звание лучшего: в легкоатлетическом манеже состоялся турнир по қазақ күресі «Сарыарка Барысы». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это отборочные соревнования на республиканский турнир «Қазақстан Барысы». Қазақ күресі получает большую поддержку со стороны государства. С каждым годом растет количество участников. Это говорит о том, что қазақ күресі развивается», – отметил Алмас Мухтаров, руководитель спортшколы «Жас сұңқар», организовавшей турнир.

Все участники показали захватывающие поединки и продемонстрировали свои лучшие приемы и броски.

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«Турнир прошел на высоком уровне. Все палуаны хорошо подготовились. Были и те, кто впервые участвовал в подобных соревнованиях. Радует, что молодежь интересуется и занимается национальными видами спорта», – сказал судья высшего национального уровня по қазақ күресі, главный судья турнира Абай Умитбаев.

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В «Сарыарка Барысы» победил Акжигит Оралов из Шетского района. Второе место занял Акжол Дуйсенбаев из Темиртау. Третьим стал Айдар Онайбеков из Абайского района.

«Занимаюсь қазақ күресі уже семь лет. В «Сарыарка Барысы» участвовал впервые. Изучил соперников. Самыми сильные в области – спортсмены из Каркаралинского и Шетского районов», – считает молодой спортсмен Айдар Онайбеков.

Занявшие первое и второе места будут представлять регион на республиканском уровне – в супертурнире «Қазақстан Барысы», который пройдет 30 июня в Астане.

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Карагандинская область   Спорт   Караганда  
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