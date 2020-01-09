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вчера 16:54
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Победителей турнира по футболу на снегу и мини-футболу наградили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В школе олимпийского резерва состоялось награждение победителей турниров по футболу на снегу и мин-ифутболу на призы акима Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Турниры начались 4 января, участие в соревнованиях приняли более 40 команд из городов Казахстана и районов Актюбинской области, в том числе из Костаная, Актау, Уральска, Жанаозена, Казалы, Туркестана.
Победителей турниров поздравил заместитель акима области, президент актюбинской федерации футбола Руслан Мамунов.
По итогам соревнований по мини-футболу первое место заняла команда «Актобе 2008», второе место - «Акжайык» из Актау, третье место - «ОДЮШОР 2008» из Актобе.
По турниру футбол на снегу победителями стала команда «Актобе ФК 2006», которая также заняла 2 место. Третье место заняла команда «Жастар ФК».
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