+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Победителей турнира по футболу на снегу и мини-футболу наградили в Актобе

9 Января 2020 01:05
Поделиться:
Победителей турнира по футболу на снегу и мини-футболу наградили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В школе олимпийского резерва состоялось награждение победителей турниров по футболу на снегу и мин-ифутболу на призы акима Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Серик Абдуалиев стал главным тренером «Экибастуза»
Обновленную базу для тренировок получили футболисты ФК «Тараз» Хабиб Нурмагомедов сыграл в «слепой футбол» в Алматы Команда Казахстана по футболу завершила год на 118-м месте в рейтинге FIFA

Турниры начались 4 января, участие в соревнованиях приняли более 40 команд из городов Казахстана и районов Актюбинской области, в том числе из Костаная, Актау, Уральска, Жанаозена, Казалы, Туркестана.

Победителей турниров поздравил заместитель акима области, президент актюбинской федерации футбола Руслан Мамунов.

По итогам соревнований по мини-футболу первое место заняла команда «Актобе 2008», второе место - «Акжайык» из Актау, третье место - «ОДЮШОР 2008» из Актобе.

По турниру футбол на снегу победителями стала команда «Актобе ФК 2006», которая также заняла 2 место. Третье место заняла команда «Жастар ФК».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив