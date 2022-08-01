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Победителей Tartyl Fest наградили в Атырау
1 Августа 2022 19:31

Победителей Tartyl Fest наградили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В фестивале Tartyl Fest, который проводится в регионе впервые, приняли участие около 300 жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Фестиваль Tartyl Fest был организован фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте РК и акиматом Атырауской области. Участники выступали в девяти категориях – в зависимости от веса и возраста. Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни. Общий призовой фонд составил 3 млн тенге.

Амангельды Утепов из Атырау, подтянувшись 33 раза, показал самый высокий результат, он был признан лучшим в весовой категории до 80 кг.

«Горожане в возрасте от 10 до 35 лет соревновались в подтягивании на турнике. Все участники были тщательно подготовлены. Помимо Атырауской области, фестиваль пройдет еще в 12 регионах страны. Теперь мы отправляемся в Актау, Уральск, Актобе и Северный Казахстан. Считаю, что соревнования прошли на высшем уровне», – сказал организатор фестиваля Еркин Ташов.

Ранее МИА «Казинформ» публиковало имена победителей Tartyl Fest в Атырау.

Победителям, занявшим первые места, были вручены денежные призы в размере 200 тыс. тенге, участникам, занявшим вторые места, – 100 тыс. тенге, обладателям третьих мест – 50 тыс. тенге.

В завершение фестиваля зрителям была представлена концертная программа с участием специального гостя вечера Мираса Жугунусова и местных артистов.

Победители из каждого города получат путевку на Гранд-финал, который пройдет в Нур-Султане. А чемпионы Гранд-финала получат возможность принять участие в чемпионате мира по Street Workout.


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