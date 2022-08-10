10 Августа 2022 08:47

Победителей Tartyl Fest наградили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе прошел республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

В церемонии открытия спортивного фестиваля приняли участие аким города Актобе Асхат Шахаров, руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов.

Очередной турнир состоялся в парке имени Первого Президента. В фестивале приняли участие 317 человек. Наибольшее количество подтягиваний среди участников составило 36.

Победителями стали следующие участники:

до 18 лет (до 55 кг):

1 место - Салкимбай Арлан - 14 лет, 46 кг - 32 раза

2 место - Мусанов Арман - 15 лет, 50 кг - 25 раз

3 место - Есболайұлы Қуаныш - 17 лет, 54 кг - 24 раза.

до 18 лет (55-70 кг):

1 место - Утеп Сагыныш - 17 лет, 61 кг - 28 раз

2 место Бокейхан Мухангали - 17 лет, 64 кг - 27 (28) раз

3 место - Бимбетов Данияр - 16 лет, 59 кг - 27 (27) раз.

до 18 лет (от 70 кг):

1 место - Махмут Тамерлан - 17 лет, 71 кг - 24 раза

2 место - Оспанов Алим - 16 лет, 73 кг - 21 (21) раз

3 место - Ыкыласов Акжан - 17 лет, 73 кг - 21 (19) раз

от 18 до 30 лет (до 65 кг):

1 место - Канат Кулметенов - 21 год, 60 кг - 33 раза

2 место - Изимгалиев Саламат - 24 года, 57 кг - 31 (18) раз

3 место - Бактияр Сагиданов - 28 лет, 56 кг - 31 (16) раз

от 18 до 30 лет (65-80 кг):

1 место - Бекбауов Канат - 28 лет, 72 кг - 31 раз

2 место - Ізбасар Əділет - 27 лет, 68 кг - 29 раз

3 место - Темирбеков Нурбол - 26 лет, 69 кг - 28 раз

от 18 до 30 лет (от 80 кг):

1 место - Бейбарыс Бексултанов - 23 года, 88 кг - 31 раз

2 место - Казенов Абылайхан - 26 лет, 81 кг - 25 (26) раз

3 место - Бақытжан Данияр - 26 лет, 95 кг - 25 (23) раз

от 30 лет (до 80 кг):

1 место - Сауганов Мирлан - 30 лет, 65 кг - 36 раз

2 место - Бекниязов Серик - 34 года, 69 кг - 35 раз

3 место - Салкимбаев Турлан - 38 лет, 75 кг - 32 раза

от 30 лет (80-90 кг):

1 место - Жакупов Жасулан - 31 год, 80 кг - 25 (21) раз

2 место - Өмірсеріков Берікбол - 30 лет, 80 кг - 25 (19) раз

3 место - Искалиев Нурлан - 32 года, 83 кг - 24 раза

от 30 лет (От 90 кг):

1 место - Жанкелди Жарылкапов - 38 лет, 90 кг - 20 раз

2 место - Кульмухаметов Ринат - 42 года, 106 кг - 18 (20) раз

3 место - Килибаев Бердибек - 40 лет, 90 кг - 18 (19) раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Специальным гостем мероприятия стал популярный певец Kalifarniya.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

На данный момент рекорд принадлежит 32-летнему Дамиру Набиеву из Актау. Во время Tartyl Fest он подтянулся 44 раза.

Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганды - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.