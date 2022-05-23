23 Мая 2022 21:15

Победителей спартакиады SportFEST Kazakhstan выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 102 команды со всех регионов Казахстана, а это более 500 человек, прибыли на торжественное закрытие финала республиканской спартакиады SportFEST Kazakhstan в Акмолинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы спартакиады SportFEST Kazakhstan, всего в республиканской спартакиаде участвовали 7 тыс. человек.

В закрытии приняли участие победители областных этапов спартакиады, казахстанский шорт-трекист, участник Олимпийских игр 2014 и 2018-2022 годов Абзал Ажгалиев, заслуженный мастер спорта Казахстана по боксу, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Марина Вольнова, а также представители государственных органов и молодежных организаций. В торжественной обстановке были награждены лучшие в футзале, военно-прикладных видах спорта, шахматах, настольном теннисе, баскетболе и национальной игре тогызкумалак.

Детей поприветствовал директор департамента проектного управления Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Асет Клышбаев.

«Приобщать детей к здоровому образу жизни, прививать им правильные привычки сейчас важно, как никогда. Дети должны быть активными и проводить больше времени на свежем воздухе, со сверстниками, социализироваться. Мы поддерживаем проведение спартакиады, чтобы дать детям возможность показать, на что они способны, развить в них мотивацию и дать цель. После соревнований весь спортивный инвентарь, используемый в отборочных турах (теннисные столы, мячи, настольные игры), будет передан в дар более чем 30 школам в каждом регионе, чтобы ребята могли продолжать занятия спортом», - подчеркнул он.

«Я заняла первое место на финальных играх SportFEST Kazakhstan. И это моя первая крупная победа. Хочу сказать огромное спасибо организаторам. Мне очень понравился подарок – велосипед. Он большой и современный», - сказала участница финала Айзада Назымкызы.

На протяжении нескольких дней участники спартакиады соревновались по шести видам спорта, кроме того, каждый день у них был насыщен экскурсиями по Бурабаю, киновечерами, лечебными процедурами в галокамере, кружками лепки, рисования, робототехники, концертами веселых вожатых и певцов из столицы.

Как уточнили в ведомстве, среди победителей спартакиады нет спортсменов со званиями и профессионалов.