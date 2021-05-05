Победителей республиканского турнира по большому теннису определили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В новом Теннисном центре Караганды прошёл республиканский турнир Каraganda Masters 12&under. В соревнованиях по большому теннису приняли участие 84 юных спортсмена из 12 городов Казахстана. Возраст теннисистов – 9–12 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот турнир – рейтинговый: его участники получают баллы от Федерации тенниса РК, а победители и призёры – дипломы и медали.

«Турнир проводится как в одиночном, так и в парном разряде. Все матчи прошли с соблюдением санитарных норм. У каждого игрока отрицательный ПЦР-тест, сданный не более чем за 72 часа до начала соревнований», – отметил главный судья Жасулан Сартаев.

По результатам турнира первые места заняли:

- в одиночном разряде среди девочек – Руслана Русланова (Нур-Султан);

- в одиночном разряде среди мальчиков – Даниель Юрекли (Нур-Султан);

- в парном разряде среди девочек – Адия Омарбек/Сабина Сериккали (Нур-Султан);

- в парном разряде среди мальчиков – Даниель Юрекли (Нур-Султан)/Арафат Мустафа (Атырау).

Победители и призёры турнира были награждены дипломами и медалями.

Карагандинскую область представляли 16 теннисистов. Из карагандинских спортсменов лучший результат показал 11-летний Родион Трайгель. Он занял третье место в одиночном разряде. Теннисом спортсмен занимается уже в течение 5 лет. Ранее играл за Кокшетау, а год назад его пригласили в Караганду.

«В полуфинале моим соперником был Радмир Кулькеевич из Нур-Султана. На прошлом турнире я сыграл с ним в трёх сетах. И в этом турнире за выход в полуфинал я опять играл с ним. Первый сет я проиграл 4:6, второй выиграл 6:1. И в тай-брейке я победил 10:5. В финале играл против Мади Абибуллы из Шымкента. Мачт получился довольно лёгким, я выиграл 6:1, 6:0. В чемпионатах Казахстана принимал участие около 10 раз», – рассказывает Родион.