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Победителей республиканского конкурса «Караван доброты ІІІ» наградили в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
26 Февраля 2021, 20:14
Победителей республиканского конкурса «Караван доброты ІІІ» наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая наградили победителей республиканского конкурса «Караван доброты ІІІ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проводится Фондом Нурсултана Назарбаева в третий раз. Также его инициировала Ассоциация деловых женщин. В этом году количество участников достигло рекордных показателей по сравнению с предыдущими годами. То есть поступило около 700 заявок.

По словам организаторов, участники проекта - яркие личности. Они помогают нуждающимся, активно занимаются благотворительностью, проявляют мужество. Среди них есть те, кто участвует в развитии культуры страны, решает экологические проблемы, осуществляет социальное предпринимательство.

В церемонии награждения приняли участие председатель комиссии конкурса «Караван доброты ІІІ», директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева и аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Дарига Назарбаева отметила, что количество добрых, отзывчивых людей, желающих принять участие в конкурсе, с каждым годом увеличивается.

«В этом году «Караван доброты» особенный. Пандемия коронавируса, карантинные ограничения сказались на жизни каждого из нас. Хочу особо выделить среди участников сегодняшнего чествования тех, кто в это очень непростое время не жалел своих сил и возможностей для помощи. За каждой историей стоят и человеческая боль, и беда, человеческая доброта и любовь. Всегда, я хочу это особо подчеркнуть, всегда доброта и солидарность оказываются сильнее беды. Видеть это - огромная радость. А еще гордость за наш народ, за нашу страну, за наш родной Казахстан», - сказала Дарига Назарбаева.

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По словам победителя в номинации «Туған жер» Даурена Кулшыгешова, благотворительность - это качество свойственное казахскому народу.

«В условиях вспышки коронавируса мы постарались максимально помочь стране. В Семее несколько граждан вместе привезли аппарат вентиляции легких из России на сумму 177 млн тенге. В лечебные учреждения закупили медикаменты на сумму 17 млн тенге. Кроме того, мы строим дома для многодетных матерей. Недавно мы подарили пятый дом», - говорит Даурен Кулшыгешов.

По мнению призера в номинации «Асар» Гульсум Елекбаевой, благотворительность не имеет преград.

«Если человек делает добро, он возвращается к себе. Я всегда спешу делать добро. Я вяжу игрушки. Изделия я бесплатно раздаю детям из детских домов и малоимущим семьям»,- говорит она.

Имена победителей конкурса были определены в пяти номинациях: «Асар», «Туған жер», «Мейірім жолында», «Батыр жүрек», «История благотворительности». Однако в этом году членами комиссии было принято решение об учреждении еще двух номинаций - это номинация «Жануарға мейірім» и «Бала жүрегі». 8-летний Ералы Долкин из Акмолинской области собрал деньги, которые родители отдали на сладости, и потратил их на приобретение аппарата вентиляции легких. Сегодня он тоже оказался в числе победителей.

«Мне восемь лет. Учусь в третьем классе. Я целый год собирал деньги, которые давали мои родители, родственники. Хотелось чего-то нужного. Я отдал за аппарат 6350 тенге, собранный летом, когда люди сильно болели. Эта болезнь ушла быстрее, и люди больше не болеют», - говорит победитель в номинации «Детское сердце» Ералы Долқын.

В конкурсе приняли участие только физические и юридические лица, принимающие участие в решении социальных, общественных вопросов, ставшие примером для других. Субъекты предпринимательства и лица, осуществляющие благотворительную деятельность через государственную поддержку, не привлекаются.

Отметим, что впервые конкурс был организован три года назад, в нем приняли участие около 100 человек. В прошлом году их было около 300. А в этом году поступило 670 заявок. В итоге победителями в 7 номинациях стали 21 человек.

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