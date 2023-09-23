Победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы» наградили в Астане

В рамках форума, посвященного Дню труда, состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МТСЗ РК.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, депутаты Парламента РК, министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, первые руководители государственных органов, представители НПП «Атамекен», республиканских объединений работников и работодателей, местных исполнительных органов, международных организаций, социальные партнеры, ветераны труда и победители конкурса.

Для участников форума были презентованы возможности поиска работы и трудоустройства через Электронную биржу труда, а также проведены две тематические сессии.

В рамках сессии «Мой успех – мой результат» обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Узакбай Карабалин, Мурат Каиргельдин, Мухтар Тулеутаев провели встречу со студентами ВУЗов и организаций ТиПО, работающей молодежью в формате вопрос-ответ и рассказали о своих профессиональных достижениях.

На сессии «Рынок труда. Профессии будущего» были обсуждены глобальные тренды, текущие вызовы и происходящие изменения в экономике и на рынке труда. Спикеры рассказали участникам о состоянии рынка труда, востребованных и новых профессиях ближайшего будущего.

Кульминацией форума стала торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы». С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

- Наши встречи в преддверии Дня труда уже стали доброй традицией. Мы собираемся не только для того, чтобы поздравить победителей конкурса, но и для того, чтобы еще раз выразить слова благодарности и уважения человеку-труженику: строителю и энергетику, хлеборобу и животноводу, лётчику и железнодорожнику, повару и садовнику; тем, кто лечит и спасает жизни, учит и воспитывает наших детей, согревает наши дома, защищает и оберегает наш сон; 9 млн казахстанцев, чьим ежедневным кропотливым, порой нелегким трудом пишется история нашего независимого государства. Это ваш труд обеспечил рост экономики страны за 8 месяцев этого года на 4,9% и на 3,1% рост объема производства. Введено в эксплуатацию 10 млн квадратных метров жилья. Построено 12 школ. Строится 110 школ, 6 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью, 220 спортивных сооружений. Построено и реконструировано 6,4 тыс. километров автодорог, – сказала Тамара Дуйсенова.

Фото: пресс-служба МТСЗ

В своем выступлении она также проинформировала о проделанной Правительством работе по реализации поручений Главы государства, направленных на создание условий для подготовки конкурентоспособной на рынке труда молодежи, сохранение трудовых ресурсов, создание безопасной трудовой среды.

Заместитель Премьер-министра отметила большой вклад в развитие Казахстана обладателей почетного звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и ветеранов труда, присутствующих на церемонии награждения, а также всех победителей конкурса «Еңбек жолы».

- Уважаемые участники церемонии! Всех вас объединяет не только любовь к своей профессии и высокие достижения в работе, но и умение помогать начинающим специалистам, стремление делиться накопленным профессиональным и жизненным опытом. Желаю всем: ветеранам, лауреатам и гостям сегодняшнего мероприятия здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и созидательного труда на благо нашей родины – Республики Казахстан! – заключила Тамара Дуйсенова.

Заместитель Премьер-министра наградила четверых ветеранов труда медалью «Еңбек ардагері»: Базарбай Қарағаев – агрохимик РГУ «Республиканский научно-методический центр агрохимической службы», Акмолинская область, 68 лет; Гүлжан Мершенова – профессор кафедры семейной медицины НАО «Медицинский университет Караганды», Карагандинская область, 67 лет; Абай Шангитбаев – директор департамента аналитики и управления проектами АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», г. Астана, 58 лет; Лидия Роот – санитарка палатная в КГУ «Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата г. Астаны, 60 лет.

Конкурс «Еңбек жолы» проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

В этом году местными исполнительными органами принята 591 заявка для участия в конкурсе. По номинации «Лучшая трудовая династия» – 143 заявки, по номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 215 заявок, по номинации «Лучший молодой работник производства» – 233 заявки.

Победителей регионального этапа конкурса определяли комиссии под председательством заместителей акимов областей и городов республиканского значения. Победителей республиканского этапа конкурса определяла комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, социальные партнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім».

Фото: пресс-служба МТСЗ

Победители конкурса «Еңбек жолы»-2023:

В номинации «Лучшая трудовая династия»: 1 место – династия Амангельдиновых – АО «НК «КТЖ» – «Многофункциональный центр развития», г. Астана. 2 место – династия Аушиновых – Риддерский горно-металлургический комплекс ТОО «Казцинк», ВКО. 3 место – династия Сейтжановых – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Павлодарская область.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи: 1 место – Нұрқаси Абатов – к.м.н., профессор главный хирург клиники НАО «Медицинский университет Караганды», Карагандинская область, 61 год. 2 место – Кундузбек Нукишев – мастер участка кучного выщелачивания ТОО «RG Gold», Акмолинская область, 59 лет. 3 место – Людмила Муровцева – начальник испытательного центра ТОО «КазАзот», Мангистауская область, 58 лет.

В номинации «Лучший молодой работник производства»: 1 место – Айгерим Агатанова – главный ветврач ТОО «Восток Бройлер», область Абай, 26 лет. 2 место – Анатолий Исмагулов – пожарный Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, Костанайская область, 21 год. 3 место – Алибек Уатаев – мастер сборочно-механического цеха АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», СКО, 26 лет.

Победителям конкурса, занявшим первое место в каждой номинации, были вручены сертификаты на сумму 1 млн тенге и ноутбуки, за вторые места – 700 тыс. тенге и айфоны, за третьи места – 500 тыс. тенге и айпады.

Ветеранам труда в дополнение к медалям были вручены сертификаты на сумму 500 тыс. тенге и картины.