Победителей проекта школы «Жас каламгер» наградили  в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла торжественная церемония награждения проекта школы «Жас каламгер» для стимулирования детей и подростков к чтению, научно-образовательной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что проект проводился в рамках Года детской литературы в Казахстане по инициативе Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК в честь 30-летия Независимости РК.

«В этом году в рамках государственного социального заказа ряд проектов неправительственных организаций в сфере культуры получили поддержку. Один из таковых – проект «Жас каламгер». Основная цель – выявить талантливых творческих детей, способствовать их росту. Через этот проект мы открыли путь в мир литературы и творчества. В рамках проекта ученики примерили на себя роль поэтов, драматургов. Специально проводились лекции, их читали известные казахские поэты и писатели. Теперь мы подводим итоги проекта, первых ласточек наградили памятными призами», - отметила руководитель управления музеев и библиотек Комитета культуры Гульзейнеп Пазылова.

Проект охватил столичные школы. Свыше 200 школьников приняли участие, а лучшими признаны 15 детей по пяти номинациям.

По ее словам, проект на этом не завершается. В дальнейшем организаторы хотят его расширить и довести до республиканского масштаба.

Одна из участниц и победительниц проекта рассказала, что мечтает стать преподавателем казахского языка и литературы. Поэтому слушала лекции известной писательницы Розы Мукановой.

«Раньше я участвовала в школьных мероприятиях. В течение семи дней нам лекцию читала Роза Муканова. Я написала эссе. На лекциях она объясняла нам, как нужно написать эссе, выражать свою мысль, как выбирать тему. Это были очень увлекательные занятия. Свыше 40 школьников слушали лекции, около 15 из них написали эссе. Я очень близка к литературе. Поэтому в будущем хочу стать преподавателем казахского языка и литературы», - поделилась победительница проекта Гульнур Сексенбаева.