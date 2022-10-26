Победителей престижного чемпионата по робототехнике наградило Минобороны Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международные соревнования юных робототехников «First global challenge», в которых участвовали учащиеся 167 стран, прошли в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В этом состязании казахстанские школьники провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов.

В День Республики заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетил Дворец школьников в городе Алматы. В этом учреждении на базе коворкинг-центра Alatau Creative Hub действует кружок Республиканского военно-патриотического центра Smart-sarbaz. От военного ведомства он поздравил талантливых робототехников с победой, вручив им грамоты и памятные подарки.

«Руководство страны проводит большую работу по поддержке казахстанской молодежи. В своих выступлениях Президент страны Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает важность таких побед. Именно они поднимают дух нации! И ваш пример – тому яркое подтверждение», – сказал, обращаясь к школьникам, заместитель министра.

В ходе встречи руководитель фонда развития робототехники Ustem Robotics Асылбек Мурзахметов презентовал программу развития робототехники Smart Sarbaz для воспитанников движения «Жас сарбаз». Благодаря ей смогут познать азы военной инженерии, робототехники, попробовать свои силы в создании искусственного интеллекта.