Победителей премии «Жігер - 2021» наградили в Нур-Султане
«Вот уже два года, как его (Бисена Куранбека) нет с нами, можно сказать, это невосполнимая утрата для журналистского сообщества. Мы организовали специальный конкурс, чтобы не забывать его наследие, и чтобы его жизнь и деятельность служила примером и вдохновляла молодое поколение журналистов», - отметила, открывая церемонию награждения, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.
Мероприятие прошло в рамках «Astana Media week – 2021» в Нур-Султане.
По словам организаторов, на конкурс в этом году поступило около 100 заявок, из них лучших определяло профессиональное жюри.
Награды были вручены авторам работ, наиболее полно отражающим принципы Бейсена Куранбека в журналистской деятельности.
В номинации «Лучшая программа на социальную тематику» победителями стали:
1 место - Сания Байтарова, редактор телеканала «Жетісу» (Арнайы репортаж выпуск «Меруерттің мұңы»);
2 место - Ерлан Муханов, редактор телеканала «Ақтөбе» (программа «Жігер»);
3 место - Индира Бектенова, главный редактор телеканала «Қазспорт» (программа «Әлемді мойындатқан Шардара»).
Победители конкурса получили диплом, памятную статуэтку «Жiгер» и денежное вознаграждение. Обладатель I места – 1 000 000 тенге, II место – 500 000 тенге и за III место – 300 000 тенге.
Лучшие телепрограммы определены по итогам голосования членов жюри, состоящего из профессионалов медиа-отрасли, общественных деятелей и соратников Бейсена Куранбека.
В состав жюри вошли такие деятели, как Қайнар Олжай - журналист, публицист, Арман Сқабылұлы – журналист, Андрей Тараков - шеф-редактор телеканала «Хабар 24», Алия Кудайберген - журналист, продюсер программы «Қарекет», Серик Сарыбай - журналист, директор телеканала «Жетісу».
Премия «Жiгер» учреждена Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в сотрудничестве с Корпоративным фондом «Медиа Дамыту қоры».
«Жiгер» – профессиональная Премия, присуждаемая в области журналистского мастерства за освещение социально-значимых тем. Основная цель Премии – сохранить имя и наследие Бейсена Куранбека, талантливого журналиста, общественного деятеля, лауреата премии Президента Республики Казахстан. За свою относительно недолгую жизнь он успел внести большой вклад в развитие казахстанского телевидения, завоевать признание коллег и любовь телезрителей благодаря трудолюбию и беззаветному служению профессии.