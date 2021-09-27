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    11:30, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Победителей премии «Жігер - 2021» наградили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице наградили победителей конкурса среди журналистов «Жігер» имени Бейсена Куранбека, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ».

    «Вот уже два года, как его (Бисена Куранбека) нет с нами, можно сказать, это невосполнимая утрата для журналистского сообщества. Мы организовали специальный конкурс, чтобы не забывать его наследие, и чтобы его жизнь и деятельность служила примером и вдохновляла молодое поколение журналистов», - отметила, открывая церемонию награждения, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

    Мероприятие прошло в рамках «Astana Media week – 2021» в Нур-Султане.

    По словам организаторов, на конкурс в этом году поступило около 100 заявок, из них лучших определяло профессиональное жюри.

    Награды были вручены авторам работ, наиболее полно отражающим принципы Бейсена Куранбека в журналистской деятельности.

    В номинации «Лучшая программа на социальную тематику» победителями стали:

    1 место - Сания Байтарова, редактор телеканала «Жетісу» (Арнайы репортаж выпуск «Меруерттің мұңы»);

    2 место - Ерлан Муханов, редактор телеканала «Ақтөбе» (программа «Жігер»);

    3 место - Индира Бектенова, главный редактор телеканала «Қазспорт» (программа «Әлемді мойындатқан Шардара»).

    Победители конкурса получили диплом, памятную статуэтку «Жiгер» и денежное вознаграждение. Обладатель I места – 1 000 000 тенге, II место – 500 000 тенге и за III место – 300 000 тенге.

    Лучшие телепрограммы определены по итогам голосования членов жюри, состоящего из профессионалов медиа-отрасли, общественных деятелей и соратников Бейсена Куранбека.

    В состав жюри вошли такие деятели, как Қайнар Олжай - журналист, публицист, Арман Сқабылұлы – журналист, Андрей Тараков - шеф-редактор телеканала «Хабар 24», Алия Кудайберген - журналист, продюсер программы «Қарекет», Серик Сарыбай - журналист, директор телеканала «Жетісу».

    Премия «Жiгер» учреждена Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в сотрудничестве с Корпоративным фондом «Медиа Дамыту қоры».

    «Жiгер» – профессиональная Премия, присуждаемая в области журналистского мастерства за освещение социально-значимых тем. Основная цель Премии – сохранить имя и наследие Бейсена Куранбека, талантливого журналиста, общественного деятеля, лауреата премии Президента Республики Казахстан. За свою относительно недолгую жизнь он успел внести большой вклад в развитие казахстанского телевидения, завоевать признание коллег и любовь телезрителей благодаря трудолюбию и беззаветному служению профессии.


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