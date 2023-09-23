Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане

В Астане объявили победителей Национальной премии Urker-2023 в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ».

В этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 450. За прошлые годы были объявлены 74 победителя. В этом году премию получили еще 13 номинантов.

Фото: МКИ РК

Победителями престижной премии в области журналистики по номинациям стали:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова - Time.kz;

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;

Лучший материал на социальную тему:

Амангуль Тлейкызы - El.kz;

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Анна Величко - Golos-naroda.kz;

Лучший аналитический материал года:

Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;

Лучший новостной портал года:

Nege.kz;

Лучший проект на радиостанции:

Радио Orda FM - программа Zhas STAR;

Лучшая фотография года:

Валерий Бугаев;

Лучшее региональное СМИ:

Газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):

Журнал «Қазақ елі» (Турция);

Лучший подкаст:

OY-DETOX - Айнель Амирхан;

Лучший YouTube-канал:

Абай Сейфолла - Abay Live;

Специальная номинация:

Газета «Ана тілі».

Фото: Солтан Жексенбеков

Фото: Солтан Жексенбеков

Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

Фото: Солтан Жексенбеков

Фото: Солтан Жексенбеков





