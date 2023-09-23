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    19:46, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане

    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков

    В Астане объявили победителей Национальной премии Urker-2023 в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ».

    В этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 450. За прошлые годы были объявлены 74 победителя. В этом году премию получили еще 13 номинантов.

    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: МКИ РК

     

    Победителями престижной премии в области журналистики по номинациям стали:

    Лучшее интервью года:

    Лэйла Тастанова - Time.kz;

    Лучший репортаж года:

    Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;

    Лучший материал на социальную тему:

    Амангуль Тлейкызы - El.kz;

    Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

    Анна Величко - Golos-naroda.kz;

    Лучший аналитический материал года:

    Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;

    Лучший новостной портал года:

    Nege.kz;

    Лучший проект на радиостанции:

    Радио Orda FM - программа Zhas STAR;

    Лучшая фотография года:

    Валерий Бугаев;

    Лучшее региональное СМИ:

    Газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).

    Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):

    Журнал «Қазақ елі» (Турция);

    Лучший подкаст:

    OY-DETOX - Айнель Амирхан;

    Лучший YouTube-канал:

    Абай Сейфолла - Abay Live;

    Специальная номинация:

    Газета «Ана тілі».

    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков
    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков

     

    Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков
    Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков

     



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