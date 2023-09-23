Победителей премии Urker-2023 наградили в Астане
В Астане объявили победителей Национальной премии Urker-2023 в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ».
В этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 450. За прошлые годы были объявлены 74 победителя. В этом году премию получили еще 13 номинантов.
Победителями престижной премии в области журналистики по номинациям стали:
Лучшее интервью года:
Лэйла Тастанова - Time.kz;
Лучший репортаж года:
Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;
Лучший материал на социальную тему:
Амангуль Тлейкызы - El.kz;
Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
Анна Величко - Golos-naroda.kz;
Лучший аналитический материал года:
Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;
Лучший новостной портал года:
Nege.kz;
Лучший проект на радиостанции:
Радио Orda FM - программа Zhas STAR;
Лучшая фотография года:
Валерий Бугаев;
Лучшее региональное СМИ:
Газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).
Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):
Журнал «Қазақ елі» (Турция);
Лучший подкаст:
OY-DETOX - Айнель Амирхан;
Лучший YouTube-канал:
Абай Сейфолла - Abay Live;
Специальная номинация:
Газета «Ана тілі».
Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».