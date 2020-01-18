Победителей премии «Народный любимец» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице торжественно наградили победителей национальной премии «Народный любимец», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев специально принял участие в церемонии, чтобы поздравить победителей национальной премии.

«Я думаю, что каждый человек мечтает служить своему народу. Стать любимцем народа не каждому дано, потому что оценку дает простой народ. Этот конкурс проводится девятый раз. В течение этого времени мы увидели, какие казахстанцы стали победителями конкурса. Я хотел бы от имени Правительства поблагодарить организаторов и всех спонсоров, меценатов», - сказал Бердибек Сапарбаев, обращаясь к победителям и гостям конкурса.

Так, премию в номинации «Лучший спортсмен года» получил известный дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 Елдос Сметов. А «Лучшей спортсменкой года» стала серебряный призер Чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года Элизабет Турсынбаева;

Кроме того, решением жюри премия в почетной номинации «Золотая эпоха» присуждена известному казахстанскому композитору, государственному деятелю Толегену Мухаметжанову и спортивному функционеру, экс-председателю Комитета по спорту Анатолию Кульназарову.

«Лучшим деятелем культуры года» стал известный казахстанский певец Димаш Кудайберген. Премию получил отец Димаша Канат Айтбаев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов стал лауреатом в новой номинации «За вклад в развитие отечественной дипломатии».

Почетную премию «Признание года» получила Динара Закиева, которая является заместителем председателя Совета по защите прав детей, соучредителем ОБФ «Қасиетті Жол».

«Лучшим информационным интернет-изданием года» стал портал Informburo.kz.

Премии в номинации «Лидер блогосферы» удостоился блогер, социальный активист Самат Нуртаза.

Почетная премия «Проект года» достался коллективу Национального музея РК за акцию «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Победителем в номинации «Лучший учитель года» стал учитель истории экономического лицея города Нур-Султана Ербол Аренов и Туймеш Даришева, проректор Западно-Казахстанского государственного университета.

«Лучшим врачом года» стал доктор медицинских наук, профессор, заведующий хирургическим отделением №1 БМЦ УДП РК Талапбек Аженов.

В номинации «Парламентарий года» победил депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Альтаев.

Почетную премию «Военнослужащий года» получил капитан Алишер Табылдиев, который героически спас тонущего двухлетнего мальчика. Сам Алишер Табылдиев служит в Усть-Каменогорске.

В ходе награждения известный российский художник Никас Сафронов удостоился специальной почетной премии «За межкультурный диалог на пространстве СНГ». Для получения премии он специально приехал в Нур-Султан.

«Эта настоящая премия. Мне сказали, что я первый неказахстанец, который получает премию. Для меня это огромная честь, я очень рад. Буквально только что меня поздравил Александр Лаврентьев (российский искусствовед - прим.), он сказал, что это и есть дипломатия. Я надеюсь, мои выставки будут популярными в Казахстане», - отметил Никас Сафронов, получая премию.

А победителями в номинации «Лучший фермер года» стали Еркин Буканов и Алтынбек Сапаров.

Директор ТОО «Умит НТ» Майра Жарова получила специальную премию «Социальный бизнес года».

Почетная премия «Успех и развитие» вручена Паралимпийскому тренировочному центру города Нур-Султана.

Между тем премии «Храброе сердце» удостоилась Меруерт Корабаева, принявшая роды в поезде.

Почетную премию «Лучший инвестиционный проект года» получило ТОО «Сарыаркаавтопром».

«Лучшим предпринимателем года» стал генеральный директор ТОО «Гормолзавод» Асен Жаксалыков.

В номинации «Лучший общественный деятель года» победил гражданский эколог Шасалим Шагалимов.

Автору 30 книг, публицисту Бакиткоже Рустемову вручена премия за номинацию «Лучший публицист года».

Почетную премию «Лучший маркетинговый проект года» получил Наги Бакытбеков.

Бизнесмен, депутат маслихата города Нур-Султана Мирас Шекенов победил в номинации «Трэвел-блогер года».

Кроме того, в номинации «Лучший телеведущий года» победила журналист, ведущая программы «Дау-дамайсыз» на телеканале КТК Гульмира Абыкай.

«Лучшим вайнером года» стал Сергазы Токтарбек (Seka Vines).

В конце церемонии награждения также были вручены почетные знаки Премии. Один из тех, кто получил почетный знак Нацпремии - юный талант Ержан Максим. На церемонии Ержан для гостей исполнил песню, записанную специально для участия в конкурсе Евровидение «Арманыңнан қалма».