Победителей поэтического конкурса «Дүниеге келер әлі талай Қасым» наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде прошёл Республиканский поэтический конкурс «Дүниеге келер әлі талай Қасым», посвящённый творчеству поэта Касыма Аманжолова. Конкурс был организован Управлением по развитию языков Карагандинской области в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

С прошлого года конкурс проводится на республиканском уровне. Для участия в этот раз подали заявки 42 человека со всего Казахстана. Жюри выбрало 15 лучших претендентов из 7 регионов. Возраст участников - от 18 до 40 лет. Они должны были представить по 3 стихотворения на следующие темы: посвящения Касыму Аманжолову, Абишу Кекилбаеву и произведение на свободную тему.





По итогам конкурса гран-при получил Мухтар Кумисбек из Алматинской области. Ему вручили сертификат на 500 тыс. тенге.





Первое место жюри присудило акыну из Балхаша Макату Куземхану. Два вторых места поделили Уларбек Нургалым из Нур-Султана и Табигат Абаилдаев из Жамбылской области. Третье место получили Тансауле Еркин из Темиртау, Олжас Касым из Нур-Султана и Еркин Нарын из Караганды. Победитель и лауреаты конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

Поэтический конкурс «Дүниеге келер әлі талай Қасым» проводится с 2009 года. За эти годы в нём приняли участие около 300 человек.

По словам организаторов, цель конкурса - это популяризация литературного наследия Касыма Аманжолова среди молодёжи, выявление новых имён в поэзии, поддержка их творчества, прославление достижений независимой страны, ее исторического прошлого и светлого будущего.





Фото: karaganda-region.gov.kz