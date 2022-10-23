Победителей открытого турнира «Байкоңыр барысы» определили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат района Байконыр города Астаны согласно ежегодной традиции провел открытый турнир по казакша курес «Байкоңыр барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году турнир проводится в рамках празднования национального праздника Республики Казахстан – Дня Республики.

Главная цель – пропаганда казахской борьбы, воспитание чувства патриотизма у народа Казахстана, приобщение к национальным видам спорта подрастающего поколения.

В соревнованиях, прошедших в главном городском физкультурно-оздоровительном комплексе «Өндіріс», приняли участие 75 спортсменов.

«В этом году турнир организован в рамках празднования национального праздника Дня Республики. Главная цель – пропаганда казахской борьбы среди молодежи, привитие патриотических чувств, привитие сознания подрастающего поколения к национальному виду спорта. Отличительной особенностью нынешнего соревнования является то, что помимо главного приза за звание «Байқоңыр барысы», участники соревновались между собой в весовых категориях 60 и 82 кг «, - сообщила пресс-секретарь акимата района Байконыр города Астаны Укилим Саяткызы.

За главный приз ежегодного традиционного турнира – звание «Байконыр барысы» вышел на ковер 21 столичный спортсмен.

В результате звание «Байконыр барысы» завоевал Олжас Шынкеев. Второе место досталось Нурдаулету Айсагалиеву, а третье место – Мейржану Сламшаикову.

По итогам турнира в весовой категории 60 кг первое место занял Нурбол Елубай. Второе место досталось Ержану Еренкаипову, а третье место на пьедестале занял Сагындык Ашим.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Все борцы ловкие и профессионально подготовленные. Отрадно, что «Байконыр барысы» проходит в преддверии национального праздника Дня Республики. В конкурсе приняли участие около 80 борцов. Завоевал третье место. Благодарю всех спортсменов, организаторов. Особенно много молодежи участвовало в сегодняшнем соревновании. Думаю, что благодаря таким соревнованиям у подрастающего поколения возрастет интерес к спорту», - сказал призер соревнований Сагындык Ашим.

Кроме того, в весовой категории 82 кг первое место занял Мади Амангельды, второе место завоевал Диас Талгатулы. В этой весовой категории столичный спортсмен Тимур Абутай занял почетное третье место.

В мероприятии приняли участие заслуженные деятели казахского спорта, известные борцы и выдающиеся деятели страны.