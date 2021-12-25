Победителей областного смотра «Ақмола жұлдыздары-2021» наградили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау завершился областной смотр самодеятельного народного творчества «Ақмола жұлдыздары», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Главный приз - гран-при и автомобиль - получили Ерейментауский, Сандыктауский районы и город Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе управления культуры, архивов и документации Акмолинской области, смотр проходит ежегодно и является самым массовым проектом в сфере региональной культуры.

«Он дает возможность самодеятельным артистам нашей области продемонстрировать свои таланты в различных жанрах, раскрыть свой творческий потенциал, является ярким примером взаимообогощения культур, консолидации общества, сохранения генетического кода нации: языка, духовности, традиций и культурного наследия народа Казахстана», - сказала руководитель управления Айгуль Сабитова.

В рамках гала-концерта была организована выставка декоративно-прикладного творчества «Тәуелсіздік-тұғырым», на которой были представлены более 200 работ ремесленников и художников районов области. Наибольший интерес зрителей вызвали изделия возрожденных народных ремесел и техник.

Отдельно были отмечены произведения художника, мастера-ремесленника, призера международных, республиканских выставок, почетного гражданина Шортандинского района Карима Бектаса. Зрителей не оставили равнодушными и произведения мастера по изготовлению национальных, музыкальных инструментов Нуржана Дильманова из города Косшы. Особый колорит выставке придало дефиле национальной одежды, представленный мастерами Бурабайского района.

В концертную программу смотра были включены выступления лучших самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из районов и городов Акмолинской области.

Своим мастерством и талантом порадовали зрителей народные ансамбли танца «Асыл мұра», «Арай» (город Кокшетау), ансамбль кобызисток «Ақбұлақ» (Ерейментауский район), народный фольклорный ансамбль «Дударай» (Коргалжынский район), ансамбль ложкарей «Арт-ложки» (Аккольский район), народная балетная студия (город Степногорск), театр моды «Маленькая леди» (Атбасарский район), дефиле в национальных костюмах (Бурабайский район), танцевальные коллективы «Родничок» (Атбасарский район) и др.

Как добавили в ведомстве, открытием этого года можно назвать певцов Есета Альжана и Аугантай Иса из города Косшы и Сулеймена Олжасулы из Аршалынского района.

За лучшее искусство и творческие достижения, проявленные на областном конкурсе художественной самодеятельности «Ақмола жұлдыздары», дипломом ІІІ степени и ценным подарком были награждены Коргалжынский, Жаксынский, Есильский, Атбасарский районы. Диплом ІІ степени получили Целиноградский, Егиндыкольский, Жаркаинский, Аккольский районы и город Косшы. Диплома I-ой степени удостоились Зерендинский, Бурабайский районы и город Степногорск.

Гран-при смотра и ключи от автомобилей «Лада-гранта» завоевали Ерейментауский, Сандыктауский районы и город Кокшетау.