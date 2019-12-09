Победителей национальной премии в области туризма выбрали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - 6 декабря в Нур-Султане подвели итоги Второй национальной премии в области туризма – «National Tourism Awards 2019», передает МИА «Казинформ».

Премия стала уже традиционным культурным событием для Казахстана, проходя в этом году во второй раз c охватом более 10 различных номинаций, связанных с развитием отрасли. В этом году на звание лучшего номинировались представители отелей в категориях от 3 до 5 звезд, санатории, проекты по развитию детско-юношеского, событийного туризма, блоги, проекты по популяризации отечественного туризма и другие.

Несомненную значимость мероприятия для развития и повышения конкурентоспособности казахстанских компаний, работающих в туристской сфере, отметил Ержан Еркинбаев – председатель Правления АО НК «Kazakh Tourism».





«Мы верим, что проведение Национальной премии в области туризма станет не только важным культурным событием для страны, но и действенным мотиватором для участников туристского рынка, чтобы каждая компания, чья деятельность так или иначе связана с туризмом, стремилась в течение года работать так, чтобы получить свою заслуженную награду. Кроме того, очень важно предоставлять возможность всей туристической отрасли собираться вместе с целью обмена наработанным опытом и достижениями», - отметил Ержан Еркинбаев.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка 114 номинантов со всех регионов страны, чья дальнейшая судьба в премии решалась на двух этапах голосования: лучших из лучших выбирал сначала Экспертный совет в составе представителей туристских ассоциаций, а затем, окончательное решение принимали сами потребители услуг компаний-номинантов посредством онлайн-голосования. Свой голос за достойных кандидатов отдали более 12 тысяч человек, небезразличных к развитию туризма в стране.

Во время торжественной церемонии награждения, которая состоялась 6 декабря, были озвучены имена победителей в заявленных номинациях:

«Лучшая туристская компания года» - туристская компания «Limon.kz».

«Лучший гид-экскурсовод» - Сергей Дрозд, Guide Service Almaty.

«Лучший отель категории 5*» - Astana Marriott Hotel.

«Лучший отель категории 4*» - Green Which Hotel Kokshetau.

«Лучший отель категории 3*» - Park Inn by Radisson Astana.

«Лучший санаторий»- Лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес».

«Проект года по детско-юношескому туризму» - ОО «Скауты Великой Степи».

«Лучший проект по популяризации туризма» - Телеканал «Хабар 24» с проектом «Большие города».

«Лучший блог о туризме» - Асем Орсаева с проектом справочник о туризме «Твой Восточный Казахстан».

«Лучший проект по событийному туризму» - компания «Tengri Ultra» с проектом «Марафон Великой Степи».

Кроме десяти основных, организаторами премии - АО «НК «Kazakh Tourism», а также партнерами национальной компании были объявлены победители в пяти специальных категориях:

«За вклад в развитие туризма Казахстана» - Тугелбай Бекбергенов.

«Лучший медиа-ресурс по продвижению туризма» - Kazakh TV.

«За вклад в развитие ремесленничества» - Айжан Беккулова, Союз ремесленников Казахстана.

«Самый креативный блогер» - Сакен Кагаров.

«Меценат года в области туризма» - Павел Спицын.

Помимо памятных статуэток и сертификатов, победители получили смартфоны и ноутбуки.

Ключевой задачей премии заявлено стимулирование конкурентоспособности отечественных туристических компаний как на внутреннем, так и на международном уровне. По словам заместителя председателя правления АО НК «Kazakh Tourism», Тимура Дуйсенгалиева, прогресс в развитии отрасли очевиден: «На сегодняшний день появилось гораздо больше проектов, каждый регион старается найти нечто самобытное, что может стать туристским магнитом и, соответственно, положительно повлиять на развитие данного региона. Люди понимают, что привлечь туристов можно не только красивой природой нашей страны, но и интересными событиями. Этот тренд сегодня набирает обороты во всем мире, и я надеюсь, что Казахстан станет точкой активного развития событийного туризма в мире».

За два года проведения конкурс стал стимулом для совершенствования основных игроков профессионального сообщества, популяризации туризма как привлекательной ниши для развития предпринимательства. Важность развития отрасли отметили и гости премии:

«Каждый казахстанец имеет отношение к туризму. Наша страна отличается удивительными красотами, каждый ее уголок имеет свою уникальную специфику, и наша задача, как граждан, беречь и поддерживать развитие этих особенностей» - подчеркнул Даут Шайхисламов – шоумен, актер, продюсер.

















Напомним, что премия организована АО НК «Kazakh Tourism» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.