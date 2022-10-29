Победителей национальной премии URKER-2022 наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стали известны имена победителей национальной премии URKER-2022 в области печатной, радио, интернет-журналистики. Церемония награждения лауреатов проходит в столичном «Қазмедиа орталығы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

URKER проходит в рамках медианедели Astana Media Week. Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил свое приветствие участникам крупнейшего мероприятия Astana Media Week, которое проходит с 26 по 28 октября. Текст приветственного слова Главы государства зачитал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Конкурс проводится по 13 номинациям, из них три специальных приза вручили в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим.

Победителями премии 2022 года стали:

Лучшее интервью года:

Ая Омиртай – Halyq-uni.kz;

Лучший репортаж года:

Анар Коныс – Aikyn.kz

Лучший материал на социальную тему:

Наима Нурали – Halyq-uni.kz;

Лучшая фотография года:

Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz;

Лучший новостной портал года:

Zakon.kz;

Лучшее журналистское расследование года:

Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»;

Лучший проект на радиостанции:

«Ой – түйін» – Qazaq radiosy;

Лучший аналитический материал года:

Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»;

Лучший материал на международную тему:

Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

Лучшее региональное СМИ:

Газета «Saryarqa samaly»;

Специальная премия имени Батыра Казыбаева:

Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz;

Специальная премия имени Шерхана Муртаза:

Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»;

Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:

Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан».

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит церемония награждения национальной премии URKER-2022. На церемонии вручили три специальных приза.