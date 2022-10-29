Победителей национальной премии URKER-2022 наградили в Астане
URKER проходит в рамках медианедели Astana Media Week. Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил свое приветствие участникам крупнейшего мероприятия Astana Media Week, которое проходит с 26 по 28 октября. Текст приветственного слова Главы государства зачитал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.
Конкурс проводится по 13 номинациям, из них три специальных приза вручили в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим.
Победителями премии 2022 года стали:
Лучшее интервью года:
Ая Омиртай – Halyq-uni.kz;
Лучший репортаж года:
Анар Коныс – Aikyn.kz
Лучший материал на социальную тему:
Наима Нурали – Halyq-uni.kz;
Лучшая фотография года:
Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz;
Лучший новостной портал года:
Zakon.kz;
Лучшее журналистское расследование года:
Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»;
Лучший проект на радиостанции:
«Ой – түйін» – Qazaq radiosy;
Лучший аналитический материал года:
Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»;
Лучший материал на международную тему:
Сауле Исабаева – Qmonitor.kz
Лучшее региональное СМИ:
Газета «Saryarqa samaly»;
Специальная премия имени Батыра Казыбаева:
Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz;
Специальная премия имени Шерхана Муртаза:
Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»;
Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:
Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан».
Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.
Ранее сообщалось, что в Астане проходит церемония награждения национальной премии URKER-2022. На церемонии вручили три специальных приза.