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    19:04, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Победителей национальной премии URKER-2022 наградили в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стали известны имена победителей национальной премии URKER-2022 в области печатной, радио, интернет-журналистики. Церемония награждения лауреатов проходит в столичном «Қазмедиа орталығы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    URKER проходит в рамках медианедели Astana Media Week. Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил свое приветствие участникам крупнейшего мероприятия Astana Media Week, которое проходит с 26 по 28 октября. Текст приветственного слова Главы государства зачитал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

    Конкурс проводится по 13 номинациям, из них три специальных приза вручили в честь выдающихся личностей, чей вклад в развитие медиасферы неоценим.

    Победителями премии 2022 года стали:

    Лучшее интервью года:

    Ая Омиртай – Halyq-uni.kz;

    Лучший репортаж года:

    Анар Коныс – Aikyn.kz

    Лучший материал на социальную тему:

    Наима Нурали – Halyq-uni.kz;

    Лучшая фотография года:

    Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz;

    Лучший новостной портал года:

    Zakon.kz;

    Лучшее журналистское расследование года:

    Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»;

    Лучший проект на радиостанции:

    «Ой – түйін» – Qazaq radiosy;

    Лучший аналитический материал года:

    Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»;

    Лучший материал на международную тему:

    Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

    Лучшее региональное СМИ:

    Газета «Saryarqa samaly»;

    Специальная премия имени Батыра Казыбаева:

    Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz;

    Специальная премия имени Шерхана Муртаза:

    Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі»;

    Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:

    Проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан».

    Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит церемония награждения национальной премии URKER-2022. На церемонии вручили три специальных приза.


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