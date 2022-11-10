Победителей международных олимпиад, претендующих на «Алтын белгі», освободят от экзаменов при необходимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения инициировало поправки в действующий приказ о выдаче выпускникам школ знака «Алтын белгі». С этого учебного года претенденты на знак «Алтын белгі», которые являются отличниками учебы и победителями международных олимпиад по общеобразовательным предметам за последние три года, в случае необходимости, будут освобождены от выпускных экзаменов, и при этом, получат знак отличия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Выпускники 11 классов могут быть освобождены от итоговой аттестации, в случае участия в учебно-тренировочных сборах для подготовки к международным олимпиадам.

«Ранее, если претенденты на знак «Алтын белгі» – победители международных олимпиад, во время итоговой аттестации находились на летних учебно-тренировочных сборах и готовились к международным олимпиадам и соревнованиям, и не сдавали экзамены, они автоматически лишались знака «Алтын белгі». Теперь же они смогут его получить. Для этого необходимо иметь оценки «отлично». Сейчас мы проводим повсеместную работу для того, чтобы поддержать одаренных детей. И это изменение тоже принято в интересах детей», - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

В этом году по поручению Президента РК 27 призеров международных предметных олимпиад впервые получили премии на сумму более 76 миллионов тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1500 минимальных расчетных показателей, серебряную медаль – 1000 минимальных расчетных показателей, бронзовую – 500 минимальных расчетных показателей. Единовременное вознаграждение также получили и педагоги-наставники, подготовившие школьников к олимпиадам.