Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в честь Дня семьи был организован беговой марафон в парке Коктал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Указом Президента с 2013 года во второе воскресенье сентября отмечается праздник День семьи.

В честь этого праздника впервые прошел беговой марафон Koktal run.

На этом мероприятии были определены победители в 3 возрастных категориях.

«Мы организуем мероприятие, посвященное Дню семьи. Для этого мы выбрали бег. Поскольку дистанция была короткой, у любого жителя была возможность принять участие. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов-любителей нашего города.тНадо давать в семье правильное воспитание. Бег - это отражение этого. Наблюдая, как родители бегают, и ребенок тоже ведет здоровый образ жизни», - высказал свое мнение специалист акимата Сарыаркинского района Дамир Хисматуллин.

Победители:

5 километров. Мужчины:

1 место – Нурбек Борин 18:45;

2 место-Асылхан Накиш 18:46;

3 место-Юрий Какуркин 19:05.

5 километров. Женщины:

1 место-А. Мороз 25:55;

2 место-У. Талап 26:38;

3 место-Айнур Саттыбаева 26:45.

Подростки до 16 лет.

Мальчики

2 километра.

1 место – Алихан Оспанов 7:20;

2 место - Ерасыл Абсамет 7:27;

3 место - Думан Рахиберды 7:33.

Подростки до 16 лет.

Девочки.

1 километр.

1 место - К. Есеркепова 3:55;

2 место - У. Куандык 3:57;

3 место – І. Сері 4:02;

3 место - М. Еремина 4:02.

Победители и призеры марафона получили дипломы, медали и ценные призы.