РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:24, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане

    None
    Фото: пресс-служба акимата Астаны
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в честь Дня семьи был организован беговой марафон в парке Коктал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Указом Президента с 2013 года во второе воскресенье сентября отмечается праздник День семьи.

    В честь этого праздника впервые прошел беговой марафон Koktal run.

    На этом мероприятии были определены победители в 3 возрастных категориях.

    «Мы организуем мероприятие, посвященное Дню семьи. Для этого мы выбрали бег. Поскольку дистанция была короткой, у любого жителя была возможность принять участие. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов-любителей нашего города.тНадо давать в семье правильное воспитание. Бег - это отражение этого. Наблюдая, как родители бегают, и ребенок тоже ведет здоровый образ жизни», - высказал свое мнение специалист акимата Сарыаркинского района Дамир Хисматуллин.

    Победители:

    5 километров. Мужчины:

    1 место – Нурбек Борин 18:45;

    2 место-Асылхан Накиш 18:46;

    3 место-Юрий Какуркин 19:05.

    5 километров. Женщины:

    1 место-А. Мороз 25:55;

    2 место-У. Талап 26:38;

    3 место-Айнур Саттыбаева 26:45.

    Подростки до 16 лет.

    Мальчики

    2 километра.

    1 место – Алихан Оспанов 7:20;

    2 место - Ерасыл Абсамет 7:27;

    3 место - Думан Рахиберды 7:33.

    Подростки до 16 лет.

    Девочки.

    1 километр.

    1 место - К. Есеркепова 3:55;

    2 место - У. Куандык 3:57;

    3 место – І. Сері 4:02;

    3 место - М. Еремина 4:02.

    Победители и призеры марафона получили дипломы, медали и ценные призы.


    Теги:
    Общество Спорт Видео Дата Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!