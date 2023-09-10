Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане
Указом Президента с 2013 года во второе воскресенье сентября отмечается праздник День семьи.
В честь этого праздника впервые прошел беговой марафон Koktal run.
На этом мероприятии были определены победители в 3 возрастных категориях.
«Мы организуем мероприятие, посвященное Дню семьи. Для этого мы выбрали бег. Поскольку дистанция была короткой, у любого жителя была возможность принять участие. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов-любителей нашего города.тНадо давать в семье правильное воспитание. Бег - это отражение этого. Наблюдая, как родители бегают, и ребенок тоже ведет здоровый образ жизни», - высказал свое мнение специалист акимата Сарыаркинского района Дамир Хисматуллин.
Победители:
5 километров. Мужчины:
1 место – Нурбек Борин 18:45;
2 место-Асылхан Накиш 18:46;
3 место-Юрий Какуркин 19:05.
5 километров. Женщины:
1 место-А. Мороз 25:55;
2 место-У. Талап 26:38;
3 место-Айнур Саттыбаева 26:45.
Подростки до 16 лет.
Мальчики
2 километра.
1 место – Алихан Оспанов 7:20;
2 место - Ерасыл Абсамет 7:27;
3 место - Думан Рахиберды 7:33.
Подростки до 16 лет.
Девочки.
1 километр.
1 место - К. Есеркепова 3:55;
2 место - У. Куандык 3:57;
3 место – І. Сері 4:02;
3 место - М. Еремина 4:02.
Победители и призеры марафона получили дипломы, медали и ценные призы.