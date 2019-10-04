Победителей литературной эстафеты в соцсетях «Абаевские чтения» наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Первого Президента РК- Елбасы состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной литературной эстафеты в социальных сетях «III Абаевские чтения», передает МИА «Казинформ».

Литературная эстафета посвящена творчеству великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика Абая Кунанбаева. Творчество великого Абая – гордость отечественной культуры, важнейшая составляющая культурного кода нации, его имя широко известно международному читательскому сообществу.









«Хочу отметить, что инициатива Библиотеки Елбасы о проведении литературной эстафеты «Абаевские чтения» является не случайной. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев назвал великого поэта Абая духовным вождем казахского народа и в своих биографических книгах отметил, что с детства воспитывался на произведениях Абая и всегда гордился этим. Мы, во-первых, через литературную эстафету «Абаевские чтения», проводимую уже в третий раз хотели еще раз напомнить мудрое слово Абая, во-вторых, внести лепту в единство народа, к которому он всегда призывал», - сказал награждения директор Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов.





Социальные сети стали оптимальным «местом встречи» пользователей с солидным читательским опытом и тех, кто только начинает узнавать творчество Абая. К слову, этот уникальный проект с акцентом в первую очередь на молодежную аудиторию уже сумел объединить представителей разных возрастов, профессий, разных областей Казахстана. На конкурс поступило более 200 заявок от участников. При этом около 20 тысяч пользователей Facebook, Instagram и остальные социальных сетей поддержали эстафету комментариями, лайками и репостами.

Призовые места и номинации распределились следующим образом:

Гран-при – Гүлбибі Сейдалиева (студентка 4-курса ВКГУ им.Сарсена Аманжолова, г.Усть-Каменогорск);

I место – Арай Жылқыбаева (врач-менеджер больницы медцентра Управления делами Президента РК, г.Нур-Султан);

II место – Медина Жылқыбаева (ученица 10 - класса №2 с.Косшы Акмолинской области);

III место – Ерсұлтан Нүсіпжанов (студент 3-курса ТГПУ, г. Тараз);

В номинации «Абай мұрасын әлемдік деңгейде насихаттаушы» – Бекзат Смагулов (эксперт Департамента культуры и искусства Минкультуры и спорта РК, г.Нур-Султан);

В номинации «Ең кішкентай үміткер» – Хасен Жігер и Анель Мухамажитова (воспитанники детского сада №24 «Айналайын» г.Екибастуз Павлодарской области);

В номинации «Көрермен көзайымы» – Қырмызы Арын (ученица 8-класса Назарбаев Интеллектуальной школы г.Нур-Султан);

В номинации «Ең белсенді қатысушы» – Мұхамеджан Әбдиев (ученик 7 класса школы-гимназии №45 имени Б.Момышулы г. Тараз).























