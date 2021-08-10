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Победителей литературного онлайн-конкурса, посвящённого Дню Абая, наградили в Караганде

10 Августа 2021 21:46
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Победителей литературного онлайн-конкурса, посвящённого Дню Абая, наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги литературного онлайн-конкурса, приуроченного ко Дню Абая. Победителей наградили дипломами и вручили призы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В конкурсе приняли участие 30 человек от 14 до 29 лет. Они должны были выразительно прочитать одно из произведений великого поэта, записать исполнение на видео и опубликовать на своей странице в Instagram с хештегом @qaragandy_jastary до 9 августа. Сегодня мы подвели итоги конкурса и наградили победителей и призёров», – рассказала руководитель Молодёжного ресурсного центра Караганды Сымбат Аубакирова.

По словам организаторов, литературный конкурс нацелен на формирование интереса и уважения у молодёжи к национальным ценностям, пропаганду национальной литературы.

«Участники конкурса оценивались по следующим критериям: выразительность чтения, дикция, мимика. Их исполнение ранжировалось по пятибалльной шкале. Первого места в конкурсе удостоилась Аяулым Назымхихмат. Второе место досталось Айкен Сарсенбаевой. Замкнула тройку лучших Аяна Кенжехан. Они получили дипломы и памятные призы», – говорит Сымбат Аубакирова.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество   #Абай   #День Абая  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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