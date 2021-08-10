Победителей литературного онлайн-конкурса, посвящённого Дню Абая, наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги литературного онлайн-конкурса, приуроченного ко Дню Абая. Победителей наградили дипломами и вручили призы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конкурсе приняли участие 30 человек от 14 до 29 лет. Они должны были выразительно прочитать одно из произведений великого поэта, записать исполнение на видео и опубликовать на своей странице в Instagram с хештегом @qaragandy_jastary до 9 августа. Сегодня мы подвели итоги конкурса и наградили победителей и призёров», – рассказала руководитель Молодёжного ресурсного центра Караганды Сымбат Аубакирова.

По словам организаторов, литературный конкурс нацелен на формирование интереса и уважения у молодёжи к национальным ценностям, пропаганду национальной литературы.

«Участники конкурса оценивались по следующим критериям: выразительность чтения, дикция, мимика. Их исполнение ранжировалось по пятибалльной шкале. Первого места в конкурсе удостоилась Аяулым Назымхихмат. Второе место досталось Айкен Сарсенбаевой. Замкнула тройку лучших Аяна Кенжехан. Они получили дипломы и памятные призы», – говорит Сымбат Аубакирова.