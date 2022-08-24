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Победителей конкурсов «АрМИ-2022» наградили в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Августа 2022, 00:09
Победителей конкурсов «АрМИ-2022» наградили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Итоги конкурсов, организованных на территории нашей страны, подвел первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Обращаясь к участникам игр, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил, что ежегодные международные военно-спортивные состязания имеют огромное значение для совершенствования боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

photo «Все участники демонстрировали блестящие навыки военного искусства, укрепляли боевой дух и воинское братство. Несгибаемой волей к победе, мастерским, искусным владением боевой техникой и оружием вы доказали, что являетесь одними из лучших среди военных профессионалов мира», - сказал заместитель руководителя оборонного ведомства.

photo Конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок» и «Меридиан» проводились на трех учебных полигонах в Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областях. В них приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана.

photo Во всех трех конкурсах убедительные победы одержали военнослужащие Казахстана.

photo В Жамбылской области на полигоне «Гвардейский» в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» первое место заняли казахстанские минометные расчеты. Вторыми по итогам всех этапов стали военнослужащие России. На третьем месте – артиллеристы Азербайджана.

photo На полигоне «Спасск» в Карагандинской области в конкурсе «Тактический стрелок» с первого этапа лидерство захватила команда Казахстана. Наши воины уверенно победили на всех этапах и первенствовали по итогам конкурса. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Китая, третье место поделили сборные Узбекистана и России.

Военные топографы состязались в профессиональном мастерстве на полигоне «Амандык» в Акмолинской области, где сама природа создала разнообразные условия для проведения соревнований. Первое место в конкурсе «Меридиан» заняла команда Казахстана, «серебро» досталось военнослужащим Китая, третье место поделили команды из Беларуси и Узбекистана.

Все победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Кроме того в каждом конкурсе отмечены призами победители в отдельных номинациях. photo



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