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Победителей конкурса видеороликов против наркомании наградили в столице

24 Декабря 2021 20:18
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Победителей конкурса видеороликов против наркомании наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце школьников состоялась церемония награждения победителей конкурса видеороликов по профилактике наркомании среди молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Основной целью проекта является формирование здорового образа жизни среди молодежи, а также профилактика наркомании и наркопреступности. Организатором конкурса выступило Управление по вопросам молодежной политики Нур-Султана.

В ходе проекта была сформирована конкурсная комиссия, в состав которой вошли: начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу Департамент полиции Нур-Султана Ильиных Сергей Сергеевич, врач-нарколог, психиатр Центра психического здоровья Койшыбеков Тохтар Тореханович, режиссер, продюсер Абдигаппар Нияз, исполнительный директор Корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» Актаев Жандос, руководитель общественной организации Марат Мухамеджанович.

От столичной молодежи на конкурс поступило 76 видеороликов, среди которых отобрали 8 лучших.

Согласно решению конкурсной комиссии:

1 место получили Абдиев Шерхан и Гумар Султанбек;

2 место - Алиби Мукушев и Бапанова Алтынай;

3 место- Арман Серикбай и Бекен Алем; дополнительные призовые места присуджены – Назерке Жукина и Таншолпан Нысанбек.

Победители получили денежные средства в размере:

1 место – 300 тыс. тенге

2 место - 250 тыс. тенге

3 место - 200 тыс. тенге

Дополнительные 2 лучших видеоролика получили денежные призы - по 25 тыс. тенге.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Борьба с наркотиками  
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