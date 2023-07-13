Победителей конкурса среди представителей СМИ определили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны были награждены победители конкурса среди представителей республиканских СМИ. Конкурс организован при непосредственной поддержке акимата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В церемонии награждения приняли участие вице-министр информации и общественного развития Эльдар Толганбаев, заместитель акима города Астаны Есет Байкен, общественный деятель Куаныш Султанов, председатель городского маслихата Ерлан Каналимов, председатель правления АО «Агентство Хабар» Берик Уали и др.

«Поздравляю всех с 25-летним юбилеем столицы! В настоящее время в городе есть более 30 телеканалов, свыше 490 газет и журналов, 137 интернет-изданий. На сегодняшний конкурс поступило более 100 заявок. Мы создали жюри из известных в стране людей. Среди них были Нурторе Жусуп, Кымбат Досжан, Бибигуль Жексенбай», - сказал заместитель акима города Есет Байкен.

По словам руководителя управления внутренней политики Астаны Даурена Бабамуратова, определить лучших на конкурсе было сложно.

«Это мероприятие приурочено к 25-летию столицы. О различных событиях, происходящих в столице, все казахстанцы узнают только через медиа-продукт, подготовленный журналистами. Например, условно на мероприятии могут присутствовать 2000 человек, а когда пишут журналисты, об этом знают сотни тысяч граждан. Мы отобрали лучшие статьи, фоторепортажи и видеосюжеты о 25-летии столицы и ее достижениях. Сегодня мы наградили журналистов, которые вносят значительный вклад в популяризацию нашей столицы», - сказал Даурен Бабамуратов.

Всего в конкурсе для представителей СМИ приняли участие более 100 претендентов в 7 номинациях.

Решением жюри определены победители конкурса в следующих номинациях:

1)«Лучший журналист-аналитик» – 1 место – Гүлшат Сералы (газета «Астана ақшамы»), 2 место – Арнур Аскар (газета «Егемен Қазақстан»), 3 место – Максим Удод (газета «Вечерняя Астана»);

2)«Лучший обозреватель» – 1 место - Назира Балташева (информагентство «Голос народа»), 2 место – Абубакир Смайылов (портал «Жас қазақ»), 3 место – Айгерим Мусатаева (сетевое издание Liter.kz);

3) «Лучший радиорепортаж» – 1 место – Дулат Абибуллаев («Қазақ радиосы»), 2 место – Раушан Сыбанжанова («Халық радиосы»), 3 место – Азамат Тілепов («Қазақ радиосы»);

4) «Лучший телесюжет» – 1 место – Марк Брюшко (телекомпания «Жібек жолы»), 2 место – Ғабит Бөкенбай (телекомпания «Қазақстан»), 3 место – Динара Абдирова (телекомпания «24 kz»);

5) «Лучший мобилограф» – 1 место – Ұлан Әбішев (АО «Қазконтент»), 2 место – Айгерим Ержанова (1 канал «Евразия»), 3 место – Абай Уахит (аппарат партии «Аманат»);

6) «Лучший фоторепортаж» - 1 место – Шүкір Шахай, 2 место – Владислав Воднев, 3 место – Сұлтан Сейітов (газета «Астана ақшамы»), Ерлан Омаров (газета «Егемен Қазақстан»)

7) Специальная номинация – 1 место – Қайнар Олжай, 2 место – Ренат Ташкинбаев, 3 место – Салтанат Жакупова (сайт «Елорда Инфо»).

Обладателям первых мест вручили сертификаты на 1 000 000 тенге, вторых мест – на 500 тысяч тенге, третьих мест – на 300 тысяч тенге.

Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из известных журналистов, медиа-экспертов и представителей отрасли.