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Победителей конкурса СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» наградили в столице

7 Декабря 2021 17:26
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Победителей конкурса СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Библиотеке Елбасы наградили победителей международного конкурса среди СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаю необходимым такие конкурсы, как «Независимость Казахстана и Елбасы». Мы проводим конкурс с 2016 года, и с каждым годом повышается качество предоставляемых материалов. То есть, повышается качество не только тех, кто пишет, создает эти материалы, но и также потребителей. Еще одна особенность конкурса заключается в том, что принимают участие конкурсанты не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Таким образом, мы можем прославить Казахстан за рубежом. Увеличивается количество конкурсантов из России, СНГ, также принимают участие журналисты из Канады и Израиля. Это показывает заинтересованность зарубежных СМИ к нашей стране. Подобные конкурсы способствуют повышению качества контента, материалов журналистов. Были представлены различные статьи, каждую просмотрели, проанализировали члены жюри. Думаю, они дали справедливую оценку», - сказал член конкурсной комиссии Дархан Мынбай.

Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой самореализации и профессиональному росту журналистов.

«Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат.

Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал».

Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, журнал «Business Turk».

В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял Галым Кожабеков, газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская правда» и первое место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан».

Почетное третье место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим Идигов, газета «Огни Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель Алишева из газеты «Деловой Казахстан».

Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили Виталию Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и первое место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар».

Третье место в номинации «Лучший радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, второе место - Альмира Елимсарина, «Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат Садибековой, «Қазақ радиосы».



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#СМИ   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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