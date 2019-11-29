Победителей конкурса молодых поэтов наградили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким Кызылординской области Куанышбек Искаков наградили победителей областного конкурса молодых поэтов «Ақынның қаламы – адалдық алаңы», передает МИА «Казинформ».

В областном молодежном ресурсном центре в рамках Года молодежи подведены итоги областного конкурса молодых поэтов «Ақынның қаламы – адалдық алаңы», организованного акиматом Кызылординской области, департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области и проектным офисом «Ақмешіт – адалдық алаңы».

Данное мероприятие посвящено пропаганде патриотизма, принципов добропорядочности и поддержке творчества молодых поэтов.

Молодой поэт Бейбит Нурдаулет в своем произведении «Жемқорлықсыз – ғасыр індеті» воспел вековые ценности казахского народа, такие как как добропорядочность, справедливость и честность. Именно воспитанию в подрастающем поколении этих качеств, а также формированию нулевой терпимости к коррупции, было посвящено мероприятие.

В ходе награждения победителей Алик Шпебаев отметил, что «исторически именно молодежь подхватывала, развивала новые идеи и движения, а значит, и создание нового типа общества без коррупции в руках юных».

Очевидно, что страна, думающая о будущем обязана воспитывать сознательное поколение.

Произведения молодых поэтов, отличившихся в конкурсе глубиной содержания и лаконичностью форм, планируется собрать воедино и выпустить в виде брошюры в целях пропагандирования среди населения принципов добропорядочности.















