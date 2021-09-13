Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошло награждение победителей общенационального конкурса «Мерейлі отбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

На конкурс поступило около 200 заявок из 17 районов и городов Акмолинской области. Из них комиссия отобрала семь, все они имеют высокие трудовые, творческие и интеллектуальные достижения.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев вручил от имени Президента Республики Казахстан семье Хурмет Нурсолтан из Целиноградского района сертификат на пять миллионов тенге. Эта награда в общенациональном конкурсе стала одной из самых ценных для семьи.

Ранее были подведены итоги областного конкурса, где первое место завоевала семья Айдарбековых из Жаксынского района. Им вручили сертификат на 500 тысяч тенге. Второе получил Даулет из Аккольского – 350 тысяч, третье – династия железнодорожников Аркеновых из Астраханского – 250 тысяч. Также поощрительными сертификатами на 100 тысяч тенге наградили семьи Макжановых из Жаксынского, Оспановых из Зерендинского и Горлукович из Бурабайского районов области.

«Искренне признателен родителям за воспитание детей, вклад в укрепление казахстанской семьи и пропаганду семейных ценностей. Каждый из Вас стал образцом для подражания молодежи, примером патриотизма и преданности выбранному делу», – поздравил аким области Ермек Маржикпаев.

Напомним, семейный конкурс «Мерейлi отбасы» проводится с 2014 года по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Главная цель – сохранить традиции, национальные ценности и преемственность поколений. За восемь лет в конкурсе приняли участие сотни акмолинских семей. Нынешний конкурс посвятили 30-летию Независимости Казахстана, а также казахстанскому Дню семьи.