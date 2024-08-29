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    09:12, 29 Август 2024 | GMT +6

    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай

    «Мерейлі отбасы», область Абай
    Фото: акимат области Абай

    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай, передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата, перед началом торжественной части мероприятия конкурса «Мерейлі отбасы»  заместитель руководителя управления внутренней политики области Абай Арман Жемагулов подчеркнул, что от всех районов области в конкурсе участвовали более 100 семей, до областного этапа добралась 21 семья.

    — Семья — это ячейка общества, которая закладывает в ребенке фундамент будущей личности, основу его собственного будущего, его собственной семьи. Это и есть крепкая основа государства. В каждом обществе семья имеет особую ценность, поскольку именно семья становится прочным фундаментом любой страны, составляя ее население и определяя путь, по которому она идет, — отметил Арман Жемагулов.

    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай
    Фото: акимат области Абай

    Итоговые места распределились следующим образом:
    I место — семья Смагуловых из Бескарагайского района,
    II место — семья Оразалы из Абайского района,
    III место — семья Кәп из Урджарского района и семья Нурахметовых из Семея.

    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай
    Фото: акимат области Абай

    Победители и призеры получили памятные призы, а также денежные сертификаты. В завершение торжественного мероприятия для гостей провели праздничный концерт.

    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай
    Фото: акимат области Абай
    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай
    Фото: акимат области Абай
    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Семей Регионы Казахстана Регионы Конкурс Абайская область Общество Мерейлi отбасы-Семейный очаг
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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