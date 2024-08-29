Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы акимата, перед началом торжественной части мероприятия конкурса «Мерейлі отбасы» заместитель руководителя управления внутренней политики области Абай Арман Жемагулов подчеркнул, что от всех районов области в конкурсе участвовали более 100 семей, до областного этапа добралась 21 семья.

— Семья — это ячейка общества, которая закладывает в ребенке фундамент будущей личности, основу его собственного будущего, его собственной семьи. Это и есть крепкая основа государства. В каждом обществе семья имеет особую ценность, поскольку именно семья становится прочным фундаментом любой страны, составляя ее население и определяя путь, по которому она идет, — отметил Арман Жемагулов.

Фото: акимат области Абай

Итоговые места распределились следующим образом:

I место — семья Смагуловых из Бескарагайского района,

II место — семья Оразалы из Абайского района,

III место — семья Кәп из Урджарского района и семья Нурахметовых из Семея.

Фото: акимат области Абай

Победители и призеры получили памятные призы, а также денежные сертификаты. В завершение торжественного мероприятия для гостей провели праздничный концерт.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай