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Победителей конкурса «Еңбек жолы» наградили в Астане

6 Декабря 2022, 19:17
Победителей конкурса «Еңбек жолы» наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы» и ветеранов труда. Данный конкурс ежегодного проводит Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях популяризации людей труда и включает в себя три номинации: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представители ведомства, НПП «Атамекен», республиканских объединений работников и работодателей, местных исполнительных органов, социальные партнеры, ветераны труда и победители конкурса.

Министр вручила медали «Еңбек ардагері» ветеранам труда Жанаргуль Магуловой, Кабдулману Имамбекову и Кунумбале Баяхметбаевой.

В этом году прием заявок от претендентов на участие в конкурсе «Еңбек жолы» начался 1 апреля. В номинации «Лучшая трудовая династия» было подано 163 заявки, в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 179 заявок, в номинации «Лучший молодой работник производства» – 180 заявок.

Лауреатов конкурса отбирали на заседании республиканской комиссии из числа победителей регионального этапа конкурса. В состав комиссии вошли представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, депутаты Парламента РК, социальные партнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК.

В номинации «Лучшая трудовая династия»победителем была признана династия Тукубаевых из области Абай. Второе место досталось династии Ковалевых из Восточно-Казахстанской области, а на третьей строчке расположилась династия Бекмаганбетовых из области Улытау.

Лучшим наставником работающей молодежи была признана Людмила Хвостова из города Алматы, второе и третье место заняли Ергазы Турлыбеков из Карагандинской области и Жумабай Абдулов из Атырауской области.

Лучшими молодыми работниками производства стали: Наурызбек Дакен из Павлодарской области (1 место), Сұлтан Әукен из Алматинской области (2 место) и Нуркасым Байшуаков из Акмолинской области (3 место).

Победителям конкурса вручены денежные сертификаты: за 1 место – 1 млн тенге, за 2 место – 500 тыс. тенге и за 3 место – 300 тыс. тенге.


Фото: gov.kz

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