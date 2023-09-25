Победителей конкурса «Еңбек жолы» наградили в области Абай

Сегодня, в рамках празднования Дня труда в области Абай состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек Жолы». Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства», со ссылкой на сайт акимата области передает МИА «Казинформ».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель аппарата акима области Жасулан Сарсебаев, поздравив собравшихся с Днем труда и отметив трудовые подвиги рабочих династий.

По итогам регионального этапа конкурса в области Абай первое место в номинации «Лучшая трудовая династия» заняла семья Енсебаевых, представляющая династию железнодорожников с общим стажем в 592 года. В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победителем стала Сара Сулейменова, которая 39 лет работает в Жарминской райбольнице. В номинации «Лучший молодой работник производства» победила Айгерим Агатанова которая, к слову, выиграла и республиканский этап в данной номинации. Работает Айгерим главным ветврачом в ТОО «Восток Бройлер».

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Кроме того, благодарственные письма получили также представители крестьянских хозяйств, заводов и различных предприятий.

Вместе с тем, помимо награждения на Центральном Арбате проведена ярмарка вакансий, выставка «Человек труда», а также обладатели государственных грантов ознакомили горожан со своим делом, а также поделились советами о том, как правильно развивать собственный бизнес.

Завершился праздник концертной программой, подготовленной артистами государственной филармонии имени А. Кашаубаева.

Сегодня, в рамках празднования Дня труда в области Абай состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек Жолы». Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства».

Фото: пресс-служба акимата области Абай

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель аппарата акима области Жасулан Сарсебаев, поздравив собравшихся с Днем труда и отметив трудовые подвиги рабочих династий.

По итогам регионального этапа конкурса в области Абай первое место в номинации «Лучшая трудовая династия» заняла семья Енсебаевых, представляющая династию железнодорожников с общим стажем в 592 года. В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победителем стала Сара Сулейменова, которая 39 лет работает в Жарминской райбольнице. В номинации «Лучший молодой работник производства» победила Айгерим Агатанова которая, к слову, выиграла и республиканский этап в данной номинации. Работает Айгерим главным ветврачом в ТОО «Восток Бройлер».



Кроме того, благодарственные письма получили также представители крестьянских хозяйств, заводов и различных предприятий.

Вместе с тем, помимо награждения на Центральном Арбате проведена ярмарка вакансий, выставка «Человек труда», а также обладатели государственных грантов ознакомили горожан со своим делом, а также поделились советами о том, как правильно развивать собственный бизнес.

Завершился праздник концертной программой, подгной аотовленртистами государственной филармонии имени А. Кашаубаева.