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    21:31, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Победителей конкурса «Еңбек жолы» наградили в области Абай

    конкурс
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    Сегодня, в рамках празднования Дня труда в области Абай состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек Жолы». Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства», со ссылкой на сайт акимата области передает МИА «Казинформ».

    С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель аппарата акима области Жасулан Сарсебаев, поздравив собравшихся с Днем труда и отметив трудовые подвиги рабочих династий.

    По итогам регионального этапа конкурса в области Абай первое место в номинации «Лучшая трудовая династия» заняла семья Енсебаевых, представляющая династию железнодорожников с общим стажем в 592 года. В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победителем стала Сара Сулейменова, которая 39 лет работает в Жарминской райбольнице. В номинации «Лучший молодой работник производства» победила Айгерим Агатанова которая, к слову, выиграла и республиканский этап в данной номинации. Работает Айгерим главным ветврачом в ТОО «Восток Бройлер».

    человек труда
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

     

    Кроме того, благодарственные письма получили также представители крестьянских хозяйств, заводов и различных предприятий.

    Вместе с тем, помимо награждения на Центральном Арбате проведена ярмарка вакансий, выставка «Человек труда», а также обладатели государственных грантов ознакомили горожан со своим делом, а также поделились советами о том, как правильно развивать собственный бизнес.

    Завершился праздник концертной программой, подготовленной артистами государственной филармонии имени А. Кашаубаева.

    Сегодня, в рамках празднования Дня труда в области Абай состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек Жолы». Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства».

    человек труда
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель аппарата акима области Жасулан Сарсебаев, поздравив собравшихся с Днем труда и отметив трудовые подвиги рабочих династий.

    По итогам регионального этапа конкурса в области Абай первое место в номинации «Лучшая трудовая династия» заняла семья Енсебаевых, представляющая династию железнодорожников с общим стажем в 592 года. В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победителем стала Сара Сулейменова, которая 39 лет работает в Жарминской райбольнице. В номинации «Лучший молодой работник производства» победила Айгерим Агатанова которая, к слову, выиграла и республиканский этап в данной номинации. Работает Айгерим главным ветврачом в ТОО «Восток Бройлер».

    Кроме того, благодарственные письма получили также представители крестьянских хозяйств, заводов и различных предприятий.

    Вместе с тем, помимо награждения на Центральном Арбате проведена ярмарка вакансий, выставка «Человек труда», а также обладатели государственных грантов ознакомили горожан со своим делом, а также поделились советами о том, как правильно развивать собственный бизнес.

    Завершился праздник концертной программой, подгной аотовленртистами государственной филармонии имени А. Кашаубаева.

    Теги:
    Человек труда Абайская область
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