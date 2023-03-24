Победителей «Көктем аруы» определили среди детей военнослужащих РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Көктем аруы» («Мисс Весна») провели в Таразе среди детей военнослужащих регионального командования «Юг». На сцену вышли дети связистов, военных медиков, саперов, артиллеристов и представителей других военных профессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, организатором конкурса среди детей военнослужащих в рамках празднования Наурыза выступила Служба по работе с членами семей военнослужащих РгК «Юг». Предложение руководителя службы Елены Кучуковой провести конкурс среди детей военнослужащих было встречено в воинских частях с энтузиазмом и горячей поддержкой.

«В конкурсе приняли участие десять девочек, представившие разные воинские части Таразского гарнизона. В программе конкурса было несколько этапов, в которых участницы должны были представить себя зрителям, рассказать о том, кем служит папа или мама, о том, как они гордятся военной профессией родителей. А еще юных конкурсанток ожидал творческий конкурс, в котором они должны были продемонстрировать свой артистизм, вокальные и танцевальные способности», - пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

«Проведение таких конкурсов помогает семьям наших военнослужащих и детям познакомиться и подружиться между собою. Это очень важно, ведь военные семьи часто переезжают из гарнизона в гарнизон из-за переводов по службе, – подчеркивает руководитель Службы по работе с членами семей военнослужащих РгК «Юг» Елена Кучукова. – Благодаря конкурсу мы узнали, какие талантливые и творческие дети растут в семьях наших военнослужащих, а это значит, что в семьях им уделяют много любви и внимания».

Конкурс костюмов из подручных средств продемонстрировал высокий уровень фантазии мам и их дочек. Участницы выходили на сцену в платьях, сделанных из цветных бумажных салфеток, из шуршащего целлофана, из бумаги и картона.

«Выбрать самых лучших, самых талантливых было задачей не из легких, - признается член жюри Зульфия Туленова, многодетная патронатная мама, воспитывающая 17 детей и постоянно принимающая участие в мероприятиях РгК «Юг». - Все девочки очень хорошо выступили на всех этапах конкурса, и мы постарались быть максимально объективными».

Гран-при конкурса «Көктем аруы» завоевала Аянат Абилкасым, представившая войсковую часть 63563. В этой части продолжает служить ее тетя Ляззат Найманбаева, уже вышедшая на военную пенсию.

Первое место заняла Нурайым Жамбыл, дочь подполковника Алтая Ташкеева, заместителя командира войсковой части 28903. Второе место досталось Нурайым Косембек, дочери водителя зенитного дивизиона войсковой части 85395. Третье место завоевала Инкар Оразакынова. Её мама, лейтенант Аякоз Касымкулова, служит в войсковой части 01731 в должности начальника финансовой службы.

«Ни одна из участниц не осталась без приза, каждая завоевала свое место в различных номинациях. Но самым главным подарком стали бурные овации и поддержка зрителей – их родителей-военнослужащих. Конкурсантки наверняка раньше рассказывали о военной службе своих родителей одноклассникам в школе, друзьям во дворе, однако с таким воодушевлением, как они это делали на конкурсе «Көктем аруы», довелось впервые», - говорит подполковник Дина Мухаринова.

Фото Владимир Мартыненко пресс-служба Таразского гарнизона