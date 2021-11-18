Победителей и призеров ЧМ по боксу наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Национальный олимпийский комитет и Казахстанская федерация бокса чествовали победителей и призеров чемпионата мира по боксу. Спортсмены и тренеры, а также представители комплексно-научных групп получили денежное вознаграждение за успешное завершение мирового первенства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Мужская команда по боксу завоевала второе место в общем зачёте чемпионата мира, который завершился 6 ноября в сербском Белграде. Чемпионами мира стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебряные награды - у Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, «бронзой» отметился Абылайхан Жусупов.

Казахстан награждает обладателей золотых медалей чемпионатов мира премиями в размере 15 000 долларов США, серебряных медалистов – 7 000 долларов США, обладатели бронзовых наград награждаются премией в размере 5 000 долларов США. Премии также положены главному тренеру национальной сборной команды, а также первым и личным тренерам призеров мирового первенства. Призовые были перечислены Олимпийским комитетом на специально выпущенные платежные карты от «Халык банка», которые были торжественно вручены на встрече в Алматы.

Церемонию награждения провели генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков и президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

«От имени Национального олимпийского комитета поздравляю Казахстанскую федерацию бокса во главе с Кенесом Ракишевым, тренерский штаб и, конечно, атлетов с медалями мирового первенства. Этот результат – один из лучших за историю независимого Казахстана - демонстрирует, что после Олимпийских игр федерация проделала работу над ошибками, провела кадровые изменения и вместе с новым тренерским штабом сделала выводы. Эти победы были важны для каждого отечественного болельщика, вся страна радовалась успеху боксеров. Хочу подчеркнуть, что за каждой победой и спортивным успехом стоит колоссальный труд большой команды – работы тренеров, спортивных врачей, федерации. Мы ценим вклад каждого члена команды, включая личных тренеров, врачей, массажистов и других специалистов, которые также награждаются сегодня вместе с призерами чемпионата мира», - сказал Андрей Крюков.

«У нас всегда была преемственность поколений. Обновленный состав успешно себя проявил. Я считаю, что мы выполнили поставленную задачу и оправдали ожидания казахстанских болельщиков. Я поздравляю наших боксеров с успешным выступлением на чемпионате мира», - добавил глава КФБ Кенес Ракишев.

Денежные премии от своего имени боксёрам вручил глава Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев. Чемпионы мира получили по 70 тысяч долларов США, серебряные призёры – по 50 тысяч долларов, обладатель бронзы – 25 тысяч долларов США. Главный тренер мужской команды боксеров Кайрат Сатжанов, личные тренеры чемпионов мира Куанышбай Кокушев и Мырзагали Айтжанов получили по 10 тысяч долларов США. Личные тренеры серебряных призёров Ильяс Оралбеков и Азамат Макажанов – по 8,5 тысяч долларов, личный тренер бронзового призера Бауыржан Аманбаев – 5 тысяч долларов. Премии также вручены представителям тренерского штаба, специалистам комплексно-научной группы, другим спортсменам и членам команды, участвовавшим в мировом первенстве.

«От имени всех боксеров, хочу выразить благодарность Главе государства за поддержку спортсменов и внимание к развитию спорта в стране, а также нашу федерацию бокса и Национальный олимпийский комитет, которые делают все, чтобы позволить нам сконцентрироваться на подготовке и участии в соревнованиях. Каждый из нас ехал за победой, наверное, также, как и все участники чемпионата мира. Не у всех получилось оправдать ожидания, но мы оставляли на ринге себя, чтобы представить свою страну достойно. Мы знаем, что для всех спортсменов сегодня создаются все условия, и мы будем стараться дальше и работать еще больше, чтобы радовать казахстанцев победами. Поздравляю всех с 30-летием Независимости нашей страны», – сказал капитан команды по боксу Абылайхан Жусупов.

На 2022 год у боксёров намечены три крупных турнира – чемпионат Азии, чемпионат Азии U-22 и самый важный – Азиатские игры в сентябре в китайском Ханьчжоу.

Фото: Казахстанская федерация бокса



