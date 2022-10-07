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    15:15, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Победителей фестиваля педагогического мастерства учителей стран СНГ наградили в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился VII Съезд учителей и работников образования стран-участниц Cодружества независимых государств. В нем приняли участие представители Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Российской Федерации, Кыргызстана и Армении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    На церемонии закрытия съезда подведены итоги II международного фестиваля педагогического мастерства учителей стран СНГ. Он проходил в рамках работы VII Съезда учителей и работников образования в течение двух дней.

    Члены жюри определили лучшие авторские методики по эффективному проведению занятий и развитию обучающихся по трем номинациям: «Учитель», «Воспитатель» и «Психолог/социальный педагог». Работы оценивались по четырем критериям: предметно-методическое содержание, технологичность и управление деятельностью участников мастер-класса, эффективность и результативность мастер-класса, профессиональная культура педагога.

    Педагог из Беларуси Василий Малиновский, уроженец Казахстана поблагодарил организаторов мероприятия за теплую встречу и обмен опытом с коллегами из других стран. Остальные педагоги также отметили высокий уровень проведения съезда и фестиваля педагогического мастерства.

    Победителей и участников поздравила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

    «Взаимодействие практиков-специалистов образования позволило выявить лучшие методы работы и подходы в обучении и воспитании детей с дальнейшей трансляцией этого опыта. Уверена, что данная коллаборация усилит межгосударственное образовательное сотрудничество и станет стабильной платформой для совместного совершенствования системы образования в целом.

    Хочу выразить благодарность всем странам за сотрудничество и участие в данном мероприятии», - отметила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.






    Теги:
    СНГ Образование Интеграция и партнерство
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