Победителей двух iPhone12 среди вакцинированных объявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султан провел розыгрыш двух iPhone12, а также призов от различных спонсоров среди вакцинированных против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Вчера, 9 июля, на страницах акимата Нур-Султана в социальных сетях (Facebook, YouTube) в 20:00 между привитыми гражданами были разыграны два iPhone12. В первом розыгрыше приняли участие привитые за период с момента начала вакцинации до 6 июля. За это время в столице было вакцинировано 259 тысяч 115 человек.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge (был установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. Стоит отметить, что сервис интегрирован с информационной системой Министерства здравоохранения РК.

На этой неделе обладателями двух iPhone12 стали:

Жадауова Жанар Абилдаевна (ID номера: 79642);

Сорокина Тамара Ивановна (ID номер: 203369).

Столичный акимат до конца лета еженедельно будет разыгрывать по два iPhone12. Таким образом, разыграют 20 смартфонов iPhone.

На этом розыгрыш, организованный акиматом города, не закончился. Также были разыграны призы от различных спонсоров. Итоги следующие:

Победители двух планшетов от торгового дома «Technodom»:

Ажикенова Мадина Берикболовна (ID номера: 7888);

Жакупов Бауыржан Замашевич (ID номера: 254191).

Обладатели двух видеорегистраторов от торгового дома «Mechta»:

Котлярова Мария Григорьевна (ID номера: 15036);

Умерсеитов Нил Жамшитович (ID номера: 87529).

Пять экземпляров многофункционального устройства, представленного торговым домом «Белый ветер», распределены следующим образом:

Мухамеджанова Батизя Жиреновна (ID номера: 242853);

Саукелеева Нурсулу Каримжановна (ID номера: 30320);

Хабибуллина Евгения Камильевна (ID номера: 224276);

Устюгов Анатолий Геннадьевич (ID номера: 56683);

Умурзаков Даулет Жанболатович (ID номера: 25485).

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что среди вакцинированных разыгрывается двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, принимавших первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше примут участие те, кто получил вакцину во всех торговых домах и медицинских учреждениях.

Стоит отметить, что розыгрыш проводится при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявили о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы повысить активность населения в массовой вакцинации. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.