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Победителей чемпионата РК по фигурному катанию определили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе завершился чепионат РК по фигурному катанию среди взрослых, в котором наилучшие результаты показали спортсмены Алматы и Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трехдневные состязания проходили в короткой и произвольной программах. В этих соревнованиях не было парных состязаний, поэтому спортсмены выступали по одиночному фигурному катанию в личном зачете. Всего в чемпионате страны приняли участие 72 спортсмена из регионов страны и городов Алматы, Астаны и Шымкента.
Как отметили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, в Актобе на протяжении многих лет не было собственного здания для занятия фигурным катанием, что тормозило развитие этого вида спорта в регионе. Лишь в 2017 году в Актобе был построен первый хоккейный модуль, а в 2018 год - новый ледовый дворец.
Результаты чемпионата РК по фигурному катанию:
1 спортивный разряд (мужчины):
1 место: Олег Мельников г. Шымкент;
2 место: Кривошеев Никита Карагандинская область;
3 место: Смагулов Артур г. Алматы;
1 спортивный разряд (женщины):
1 место: Елизавета Юн г. Алматы;
2-место: Сабина Насырова г. Алматы;
3-место: Дарья Вдовина Актюбинская область;
Кандидат в мастера спорта (мужчины):
1 место: Диас Джиренбаев г. Астана;
2 место: Елисей Волков г. Алматы;
3 место: Дмитрий Карпухин Карагандинская область;
Кандидат в мастера спорта (женщины):
1 место: Мария Гречаная г. Алматы;
2 место: Текик Ясмин г. Астана;
3 место: Сулейменова Диана г. Алматы;
Мастера спорта (мужчины):
1 место: Никита Манько г. Астана;
2 место: Рахат Бралин г. Астана;
3-место: Всеволод Филь г. Алматы;
Мастера спорта (женщины):
1 место: Алана Токтарова Алматинская область;
2-место: Айза Мамбекова г. Алматы;
3 место: Вероника Шевелева г. Алматы.
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