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Победителей чемпионата РК по фигурному катанию определили в Актобе

22 Декабря 2018 15:24 101
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Победителей чемпионата РК по фигурному катанию определили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -  В Актобе завершился чепионат РК по фигурному катанию среди взрослых, в котором наилучшие результаты показали спортсмены Алматы и Астаны, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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Трехдневные состязания проходили в короткой и произвольной программах. В этих соревнованиях не было парных состязаний, поэтому спортсмены выступали по одиночному фигурному катанию в личном зачете. Всего в чемпионате страны приняли участие 72 спортсмена из регионов страны и городов Алматы, Астаны и Шымкента.


Победителей чемпионата РК по фигурному катанию определили в Актобе 
Победителей чемпионата РК по фигурному катанию определили в Актобе 

Как отметили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, в Актобе на протяжении многих лет не было собственного здания для занятия фигурным катанием, что тормозило развитие этого вида спорта в регионе. Лишь в 2017 году в Актобе был построен первый хоккейный модуль, а в 2018 год - новый ледовый дворец.

Результаты чемпионата РК по фигурному катанию:

1 спортивный разряд (мужчины):

1 место: Олег Мельников               г. Шымкент;

2 место: Кривошеев Никита           Карагандинская область;

3 место: Смагулов Артур               г. Алматы;

1 спортивный разряд (женщины):

1 место: Елизавета Юн                   г. Алматы;

2-место: Сабина Насырова             г. Алматы;

3-место: Дарья Вдовина                 Актюбинская область;

Кандидат в мастера спорта (мужчины):

1 место: Диас Джиренбаев              г. Астана;

2 место: Елисей Волков                  г. Алматы;

3 место: Дмитрий Карпухин           Карагандинская область;

Кандидат в мастера спорта (женщины):

1 место: Мария Гречаная               г. Алматы;

2 место: Текик Ясмин                     г. Астана;

3 место: Сулейменова Диана         г. Алматы;

Мастера спорта (мужчины):

1 место: Никита Манько                 г. Астана;

2 место: Рахат Бралин                    г. Астана;

3-место: Всеволод Филь                 г. Алматы;

Мастера спорта (женщины):

1 место: Алана Токтарова             Алматинская область;

2-место: Айза Мамбекова              г. Алматы;  

3 место: Вероника Шевелева         г. Алматы.

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, КАЗМЕДИА, Спорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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