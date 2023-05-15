Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту приземлился борт с победителями чемпионата мира по боксу, который проходил в Узбекистане. Болельщики тепло встретили своих кумиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 13:20 в столицу прилетели главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов, обладатели золотых медалей Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и серебряный призер Дулат Бекбауов.

«Было непросто попасть на сам чемпионат. По каждой весовой категории выбрали самых сильных и лучших, затем решили отправить на чемпионат. Оценили их возможности на учебных тренировках. Так проходил отбор. По некоторым весовым категориям было и вовсе сложно принять решение, потому что по одной весовой категории мы выделили сразу нескольких лучших боксеров, некоторые из них показали одинаковый результат. Тем не менее, при выборе отдали предпочтение молодым», - сообщил главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов.

Отметим, что вторая группа спортсменов, то есть еще два золотых призера чемпионата приземлятся к 16:00 по астанинскому времени.

К слову, на чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.