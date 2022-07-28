28 Июля 2022 17:33

Победителей чемпионата Казахстана по велоспорту на треке назвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается чемпионат Казахстана по велоспорту на треке. Представлен список очередных победителей и призеров национального первенства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Национальный олимпийский комитет.

Скретч. Юниоры

1.Вячеслав Сичкарев (НСТ)

2.Аслан Силыкбек (КЗО)

3.Илья Карабутов (КРГ)

Скретч. Юниорки

1.Елизавета Склярова (НСТ)

2.Елизавета Гринберг (АКМ)

3.Виолетта Казакова (ЖТС)

Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

1.Алишер Жумакан (АЛМ)

2.Дмитрий Носков (МГТ)

3.Сергей Кармажаков (НСТ)

Индивидуальная гонка преследования. Женщины

1.Марина Кузьмина (НСТ)

2.Анжела Соловьева (КЗО)

3.Махаббат Умутжанова (СКО)

Командный спринт. Юниоры

1.Мухаммедамин Амирхан, Вячеслав Сичкарев, Игорь Житниковский (НСТ)

2.Дмитрий Олейников, Нурсултан Пернебай, Ризван Бейсенбаев (КРГ)

3.Мирас Алпатов, Константин Шинкарук, Роман Соловей, Роберт Лукичев (КСТ)

Командная гонка преследования. Мужчины

1.Рамис Динмухаметов, Сергей Кармажаков, Дмитрий Потапенко, Дмитрий Васильев (НСТ)

2.Сергей Пономарев, Виктор Голов, Дмитрий Носков, Султанмурат Миралиев (МГТ)

3.Иоган Штейн, Андрей Чугай, Тимур Шалесный, Сергей Ланков (АКМ)

Командная гонка преследования. Женщины

1.Вероника Мырксина, Светлана Пащенко, Фаина Потапова, Акпейил Осим (ЖТС)

2.Эльвира Хамзина, Карина Абдрахманова, Нина Штро, Алёна Абрамчук (КРГ)

3.Ульяна Сухоребрик, Марина Грабовецкая, Кристина Чернышева, Марина Нугаева (АКМ)

Кейрин. Юниоры

1.Кирилл Курдиди (КРГ)

2.Рамазан Мухтар (ЖБЛ)

3.Мирас Алпатов (КСТ)

Кейрин. Юниорки

1.Елизавета Гринберг (АКМ)

2.Милана Котельникова (НСТ)

3.Любовь Репа (НСТ)

Индивидуальная гонка преследования. Юниоры

1.Илья Карабутов (КРГ)

2.Вадим Белугин (ЗКО)

3.Владислав Башлыков (КРГ)

Индивидуальная гонка преследования. Юниорки

1.Елизавета Склярова (НСТ)

2.Виолетта Казакова (ЖТС)

3.Дария Казакбай (ЖТС)

Командный спринт. Мужчины

1.Дмитрий Резанов, Александр Сафаров, Данил Остренков (НСТ)

2.Сергей Пономарев, Виктор Голов, Султанмурат Миралиев (МГТ)

3.Иоган Штейн, Андрей Чугай, Тимур Шалесный (АКМ)

Командный спринт. Женщины

1.Эльвира Хамзина, Карина Абдрахманова, Нина Штро, Алёна Абрамчук (КРГ)

2.Вероника Мырксина, Светлана Пащенко, Акпейил Осим (ЖТС)

3.Юлия Голубкова, Дарья Тюлькина, Кристина Стужук (ВКО)

Групповая гонка с выбыванием. Юниоры

1.Игорь Житниковский (НСТ)

2.Вячеслав Сичкарев (НСТ)

3.Аслан Силыкбек (КЗО)

Групповая гонка с выбыванием. Юниорки

1.Дария Казакбай (ЖТС)

2.Виолетта Казакова (ЖТС)

3.Алина Спирина (ЗКО)





Фото: olympic.kz