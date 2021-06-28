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    10:10, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Победителей антинаркотического челленджа выбрали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские подвели итоги челленджа, посвященного профилактике наркомании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, лучшей работой был признан социальный ролик студента колледжа искусств Бердена Куаныша. За минуту молодой человек показал деградацию личности наркомана.

    «Ролик подготовил с помощью смартфона без каких-либо дополнительных технических ресурсов. Молодой человек смотрит в зеркало и не видит своего отражения, не видит себя, каких-либо человеческих качеств. Тревоги добавляет тот факт, что вокруг него нет людей, близких, никакого звукового сопровождения», - рассказал молодой человек.

    В челлендже приняли участие 35 проектов.

    Руководитель управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев говорит, что такими мероприятиями полицейские хотят привлечь внимание молодежи, еще раз напомнить об опасности употребления наркотиков.

    В этом году в области зарегистрировали 49 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков. За совершение этих уголовных правонарушений задержан 31 человек, почти все - в возрасте до 26 лет.

    На учёте состоят 588 наркозависимых лиц, из них двое несовершеннолетних. Двум подросткам в этом году понадобилась скорая помощь из-за передозировки психоактивных препаратов.

    Из незаконного оборота в регионе изъяли свыше 119 кг различных наркотических средств, из них около 4,7 кг синтетических наркотиков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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