Победителей антинаркотического челленджа выбрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские подвели итоги челленджа, посвященного профилактике наркомании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, лучшей работой был признан социальный ролик студента колледжа искусств Бердена Куаныша. За минуту молодой человек показал деградацию личности наркомана.

«Ролик подготовил с помощью смартфона без каких-либо дополнительных технических ресурсов. Молодой человек смотрит в зеркало и не видит своего отражения, не видит себя, каких-либо человеческих качеств. Тревоги добавляет тот факт, что вокруг него нет людей, близких, никакого звукового сопровождения», - рассказал молодой человек.

В челлендже приняли участие 35 проектов.

Руководитель управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев говорит, что такими мероприятиями полицейские хотят привлечь внимание молодежи, еще раз напомнить об опасности употребления наркотиков.

В этом году в области зарегистрировали 49 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков. За совершение этих уголовных правонарушений задержан 31 человек, почти все - в возрасте до 26 лет.

На учёте состоят 588 наркозависимых лиц, из них двое несовершеннолетних. Двум подросткам в этом году понадобилась скорая помощь из-за передозировки психоактивных препаратов.

Из незаконного оборота в регионе изъяли свыше 119 кг различных наркотических средств, из них около 4,7 кг синтетических наркотиков.