Победителей Аманжоловских чтений наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги республиканских чтений Касыма Аманжолова «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ...». Поэтический праздник стал культурной традицией города. По программе «Рухани жаңғыру» Аманжоловские чтения проводятся в одиннадцатый раз. В этом году они посвящены 110-летию поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конкурс поступило 118 заявок. Участие приняли любители поэзии Касыма Аманжолова из всех регионов страны, а также из Польши. Выбрали победителей поэтического и вокального состязаний.

В номинации «Дүниеге келер әлі талай Қасым...» Гран-при получил кызылординец Ақжол Дошанов.

Первое место занял Жәлел Шалқар (Караганда), второе - Мақсат Күземханов (Балхаш). Третье место получили три участника: Айзада Рахымжанова (Нур-Султан), Аршын Нұрбақыт (Алматинская область) и Арайлым Мураталиева (Шымкент). Специальными дипломами награждены Ернұр Әуезхан (Костанайская область), Қайрат Иманбеков (Караганда), Роллан Кеңесханов (ВКО)и Абай Ораз (Жезказган).

В номинации «Жас дәурен» Гран-при удостоен карагандинец Айбек Рымғали.

Первое место занял Сырым Мұхаметжанов (Нур-Султан), второе - Камшат Тұрарбекова (Нур-Султан). Обладателей третьего места также трое: Жанболат Байсолтан (Павлодар), Қуандық Төкенов (Караганда) и Ерасыл Алпысбай (СКО). Специальными дипломами награждены карагандинская группа «Арай» и Жанна Искакова (Караганда).

Участники конкурса возложили цветы к памятнику Касыма Аманжолова. На поэтическом празднике состоялась презентация четвёртой книги серии Qasym.

Аманжоловские чтения впервые прошли в Караганде 11 октября 2011 года, когда отмечали 100-летие поэта.