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    22:22, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Победителей Аманжоловских чтений наградили в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги республиканских чтений Касыма Аманжолова «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ...». Поэтический праздник стал культурной традицией города. По программе «Рухани жаңғыру» Аманжоловские чтения проводятся в одиннадцатый раз. В этом году они посвящены 110-летию поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На конкурс поступило 118 заявок. Участие приняли любители поэзии Касыма Аманжолова из всех регионов страны, а также из Польши. Выбрали победителей поэтического и вокального состязаний.

    В номинации «Дүниеге келер әлі талай Қасым...» Гран-при получил кызылординец Ақжол Дошанов.

    Первое место занял Жәлел Шалқар (Караганда), второе - Мақсат Күземханов (Балхаш). Третье место получили три участника: Айзада Рахымжанова (Нур-Султан), Аршын Нұрбақыт (Алматинская область) и Арайлым Мураталиева (Шымкент). Специальными дипломами награждены Ернұр Әуезхан (Костанайская область), Қайрат Иманбеков (Караганда), Роллан Кеңесханов (ВКО)и Абай Ораз (Жезказган).

    В номинации «Жас дәурен» Гран-при удостоен карагандинец Айбек Рымғали.

    Первое место занял Сырым Мұхаметжанов (Нур-Султан), второе - Камшат Тұрарбекова (Нур-Султан). Обладателей третьего места также трое: Жанболат Байсолтан (Павлодар), Қуандық Төкенов (Караганда) и Ерасыл Алпысбай (СКО). Специальными дипломами награждены карагандинская группа «Арай» и Жанна Искакова (Караганда).

    Участники конкурса возложили цветы к памятнику Касыма Аманжолова. На поэтическом празднике состоялась презентация четвёртой книги серии Qasym.

    Аманжоловские чтения впервые прошли в Караганде 11 октября 2011 года, когда отмечали 100-летие поэта.


    Теги:
    Культура Карагандинская область
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