Победителем в Национальной школьной лиге по асық ату стал карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Восьмиклассник из Карагандинской области победил в Национальной школьной лиге по асық ату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау прошла Национальная школьная лига по асық ату. В ней приняли участие 50 учащихся 7–8 классов, в том числе 6 человек из Карагандинской области. Восьмиклассник из Абайского района Нурдаулет Есимов стал обладателем награды «Алтын сақа». Она вручается лучшему игроку.

Наградил победителя соревнований вице-президент Республиканской федерации асық ату Жомарт Сабыржанов.

Нурдаулету 14 лет. Он на отлично учится в общеобразовательной школе «Топар» села Кулайгыр Абайского района. Асық ату занимается с 8 лет. Тренирует его учитель физической культуры Нурлан Рахметов.

Нурдаулет – победитель районных и областных соревнований по асық ату.