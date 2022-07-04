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    19:02, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Победителем турнира «Қазақстан барысы»-2022 стал Максат Исагабылов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на турнире по казақ куресі «Қазақстан барысы»-2022 состоялся финальный поединок, в котором сразились Максат Исагабылов и Нурдаулет Жарылгапов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Финальную схватку выиграл Исагабылов — он и стал победителем турнира в этом году. Таким образом, Максат Исагабылов получил денежный приз в размере 25 млн тенге, а также золотой пояс и переходящий золотой «тайтұяк».

    Нурдаулет Жарылгапов стал серебряным призером турнира — он получил 5,5 млн тенге и серебряный пояс. Обладателем бронзового пояса и денежного приза в размере 1,8 млн тенге стал Галымжан Кырыкбай.


    Фото: sports.kz




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