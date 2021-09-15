Победителем телепроекта DARYN стал карагандинский школьник

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученик 9-го класса карагандинской СШИ «Дарын» получил образовательный грант Казахстанско-Британского технического университета. На интеллектуальной телевизионной олимпиаде DARYN Национального канала Qazaqstan Нурсултан Танат набрал 190 баллов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В олимпиаде участвовали 310 девятиклассников из всего Казахстана, из них 132 прошли отборочный тур. В каждом этапе участвовали 12 кандидатов.

«Сначала мы провели онлайн-отбор, а затем специальный конкурс, чтобы определить школьников, которые будут участвовать в олимпиаде. Затем ребята прошли курс ораторского искусства, который провёл генеральный партнёр программы Daryn Online Айбек Куатбай. Кроме того, с детьми работали психологи и готовили их к съёмкам», – рассказали организаторы проекта.

Интеллектуальная игра проходила в 4 тура. Проект охватывал работы деятелей Алаша, достижения казахстанской науки, спорта, искусства, медицины, произведения литературы, культуры, исторические события, сельское хозяйство, искусственный интеллект и др.

«Участие в телевизионной олимпиаде было несложным, потому что я использовал все свои знания и без колебаний отвечал на вопросы. Но иногда торопился и давал неправильные ответы. Все соперники были сильными. В финале боролись 12 участников. Я рад, что стал победителем. По гранту Казахстанско-Британского технического университета буду поступать на факультет менеджмента и управления. Мечтаю возглавить крупную компанию», – поделился планами на будущее Нурсултан Танат.