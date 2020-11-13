Победителем спецноминации им. Ш. Муртазы премии «Уркер» стал известный журналист Кайнар Олжай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Победителем специальной номинации им. Шерхана Муртазы национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Уркер» стал известный журналист, главный редактор национального телеканала «Казахстан» Кайнар Олжай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги! Все сегодняшние номинации важны, но эта номинация для нашего Министерства, для меня лично, очень важна, потому что эта премия очень почетна для ее обладателя, большое достижение. Я хочу пожелать, чтобы было много последователей таких журналистов и вручить премию им. Шерхана Муртазы Кайнару Олжай», - сказала, вручая премию, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

В свою очередь, лауреат премии выразил слова благодарности организаторам конкурса.

«Мы со своими коллегами были учениками Шер ага, вот первая такая премия вручается мне, это для меня большая честь. Ранее, в 1992 году, когда была впервые объявлена премия конфедерации журналистов СНГ, Камал Смаилов мне ее вручил, вот теперь Аида Галымовна мне вручает премию им Шерхана Муртазы, мне было суждено опять же стать ее первым обладателем, пусть за мной будет много последователей», - сказал Кайнар Олжай.

Вместе с тем, он подчеркнул большую заслугу известного казахского писателя Шерхана Муртазы в развитии отечественной журналистики.